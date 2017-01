Chefe da Patrulha da Fronteira dos EUA é demitido

Após confronto com o Sindicato dos Patrulheiros, Mark Morgan ocupará o cargo até terça-feira (31)

Na quinta-feira (26), o chefe da Patrulha da Fronteira (CBP), Mark Morgan, deixará a posição depois de apenas 7 meses no cargo. A saída dele ocorre poucos dias depois que o Presidente Donald Trump assinou uma série de novas diretrizes que deverão ser seguidas pelos patrulheiros no cumprimento das leis migratórias atuais.

O CBP anunciou a decisão através de um comunicado no qual agradece Morgan pelos muitos anos de dedicação ao governo, incluindo 20 anos no FBI. O seu último dia no cargo será na terça-feira (31).

Em 2016, Mark tornou-se destaque na mídia quando discordou da administração Obama sobre a avalanche de imigrantes clandestinos. Na ocasião, ele alegou que políticas flexíveis estavam incentivando mais imigrantes a tentarem cruzar ilegalmente a fronteira com o México. Ele acrescentou que tinha que retirar seus agentes treinados de suas funções para atuarem como “babás” das crianças detidas nas fronteiras.

As autoridades não citaram o motivo da saída de Morgan, mas ele enfrentava discordâncias com o Conselho Nacional da Patrulha da Fronteira (NBPC), o sindicato que representa os patrulheiros. O sindicato queria ver alguém da própria CBP e não uma pessoa de fora no cargo de liderança.

O NBPC tornou-se uma força política forte depois de apoiar Donald Trump durante a campanha presidencial.