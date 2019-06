Chefe de cozinha brasileiro é encontrado morto em MA

Cheilin Chey Viana trabalhava na churrascaria Brazil Grill Steakhouse e era bastante popular na comunidade em Brockton (MA)

Na madrugada de quinta-feira (20), o chefe de cozinha Cheilin Chey Viana, natural de Ipatinga (MG), morador em Brockton (MA), foi encontrado morto em casa por um amigo que passou no local para leva-lo ao trabalho. Ele era conhecido na comunidade como “Chef Chey” e trabalhava na churrascaria Brazil Grill Steakhouse, localizada na mesma cidade.

Segundo o jornal Brazilian Times, o amigo bateu à porta, mas Viana não atendeu. Então, esse mesmo amigo tentou contatá-lo por telefone, mas também não obteve resposta. Preocupado, ele arrombou a porta e encontrou o chefe de cozinha caído e já sem vida. Em sinal de luto, o Brazil Grill Steakhouse não abriu as portas na quinta-feira (20).

Popular na comunidade, o Chef Chey já assinou uma coluna sobre culinária no BT e teve suas receitas publicadas na BT Magazine.

. Campanha beneficente:

Mirela Fraga, proprietária do Brazil Grill Steakhouse, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: encurtador.com.br/iEFLX; cujo objetivo é angariar US$ 12 mil para o velório e traslado do corpo de Cheilin Chey Viana para sepultamento no Brasil. Até a tarde de sexta-feira (21), haviam sido arrecadados US$ 4.537.

“Aos amigos e conhecidos do Chef Cheilin, pedimos uma colaboração, para o funeral e traslado para o Brasil, do corpo do nosso querido amigo. Para que a família possa dar o ultimo adeus”, diz a postagem no GoFundMe.com.

Vários amigos deixaram mensagens carinhosas e de pesar no GoFundMe.com pela morte súbita do chefe de cozinha brasileiro:

“Estou ainda sem acreditar….. Nos falamos exatamente há uma semana… Como a vida pode ser assim… tão cheia de surpresas… uma pessoa tão alegre, cheia de vida, saúde pra dar e vender, amava a vida e trabalhava com excelência no que mais gostava… “COZINHAR” deixa-nos assim de uma maneira tão sem explicação…..‍ Estou sem chão….‍ Vamos ajudar nas doações meus amigos, para um descanso digno e solidário ao nosso amigo Cheilin Chey Viana. Que Deus conforte a família e os entes queridos”, postou Wanessa Mel.

“Lembro-me quando te vi semana passada no Brazil Grill e veio com um sorriso que nunca vou esquecer, me cumprimentou e deu-me um beijo de uma amizade eternamente grata. Obrigado por ter feito parte em minha vida! RIP”, postou Iara Tosti.

“Que Deus ilumine e console a vida da família… Ele estava tão feliz esse dia, tantos sonhos! Que Deus o receba de braços abertos Chef Chey”, postou Sheila.

“Meu amigo vá com Deus, saudades eternas meu parceiro”, postou Marcelo.

“Vamos ajudar. Que Deus conforte coração de toda família”, postou Roseli Ribeiro.