Chico Moura lança “Circular Américas” em Nova York

O escritor relata os 5 meses que levou viajando de ônibus municipais por diversos países da América do Sul

Na segunda-feira (22), das 6:00 pm às 8:00 pm, o escritor Chico Moura lançará na Biblioteca Brasileira em Nova York, erm Manhattan (NY), a obra “Circular Américas – Uma viagem de ônibus”. A noite de autógrafos será seguida de um coquetel.

No livro, o autor relata os 5 meses que levou viajando de ônibus municipais por diversos países da América do Sul. Os relatos incluem as viagens feitas desde Manaus a Belém, o trem da morte, Caracas (Venezuela), Lima, Machu-Pichu (Peru), entre outras, até o retorno ao Brasil. De forma inusitada, determinados acontecimentos e fotografias foram registrados no aparelho celular do escritor.

Durante as viagens, Moura observa as paisagens, culinárias, arquitetura e as pessoas com olhar atento de peregrino. Ele “redescobre” um continente vasto, desigual, de culturas diversas, milenares, ricas e abundantes. Foram percorridos mais de 22 mil quilômetros através de 9 países e cruzando 36 cidades diferentes.

“Foi uma experiência fantástica e bastante enriquecedora. Eu conheço várias estórias de pessoas que fizeram trajeto parecido de carro, motocicleta, até jangada, mas nunca de ônibus”, disse Chico, por telefone, à equipe de reportagem do BV, na segunda-feira (15).

Atualmente, Moura reside na cidade de Maricá, na região dos lagos, no litoral norte do Rio de Janeiro. Ainda sem data prevista, o “Circular Américas – Uma viagem de ônibus” será lançado no Rio de Janeiro, Brasil. A Biblioteca Brasileira de Nova York fica na 240 East 52nd Street, entre a 2ª e 3ª avenidas, em Manhattan (NY). Info.: (212) 371-1556.