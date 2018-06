Chipotle fechará 65 filiais nos próximos 30 dias

A empresa não divulgará a lista dos 55 a 65 estabelecimentos que planeja fechar

A rede de lanchonetes que vende comida mexicana, Chipotle, planeja fechar cerca de 65 filiais, após uma série de incidentes nos últimos 2 anos nos quais dezenas de clientes ficaram doentes comendo seus alimentos. Cerca de metade dos restaurantes fechará nos próximos 30 dias com o restante fechando “ao longo dos próximos trimestres”, informou a porta-voz Quinn Kelsey.

Ela acrescentou que a empresa não divulgará a lista dos 55 a 65 estabelecimentos que planeja fechar.

A Chipotle informou também disse que planeja “se tornar mais relevante culturalmente” e aumentar as vendas digitais.

Dezenas de pessoas adoeceram durante os surtos de bactéria “E. Coli” entre 2015 e 2017. Além disso, a companhia foi afetada por um vazamento de dados no ano passado.

Existem cerca 24 lanchonetes da Chipotle em New Jersey, entre os 2.400 restaurantes nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França e Alemanha. A empresa, sediada em Denver (CO), é proprietária e opera todas as suas filiais.