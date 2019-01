Christie alega que Trump o convidou para a vice-presidência

O ex-governador citou a alegação em seu livro “Let Me Finish: Trump, the Kushners, Bannon, New Jersey, and the Power of In Your Face Politics”

O ex-governador de New Jersey, Chris Christie, alega em seu novo livro “Let Me Finish: Trump, the Kushners, Bannon, New Jersey, and the Power of In Your Face Politics”, que o Presidente Donald Trump o perguntou diversas vezes se ele queria ser vice-presidente. O ex-candidato presidencial em 2016 citou vários telefonemas feito pelo, então, candidato nomeado (Trump) abordando o interesse dele no cargo.

“Você está pronto?”, teria perguntado Trump em junho de 2016, um mês depois de ter anuinciado publicamente ter entre “cinco ou seis pessoas” na lista dele. “Eu simplesmente quero saber antes de tomar a minha decisão final; você está realmente preparado para isso? Pois você sabe, Chris, haverá muita bobagem. Haverá muita coisa que você terá que engolir. Haverá muita investigação. Eu simplesmente quero saber se você e Mary Pat (esposa) estão prontos para isso”.

Entretanto, escreveu Christie, os conselheiros de Trump e familiares dele ficaram “bastante aborrecidos” de que ele tivesse sido a escolha do Presidente. Então, Trump telefonou-lhe novamente.

“Donald, disse eu, você tem que escolher qualquer pessoa que achar ser melhor. Mas eu não estou mudando de ideia. Eu estou pronto para a briga. Eu quero vencer Hillary Clinton. Eu tenho estado com você nisso desde fevereiro. Vamos fazê-lo. Eu estou dentro”, escreveu Christie.

Naquela mesma noite, os veículos de comunicação avisaram que Trump tinha escolhido Mike Pence como parceiro na disputa presidencial. No dia seguinte, 15 de julho, Trump confirmou a notícia, mas não antes de telefonar para Christie.

“Você tem que compreender Chris”, teria dito Trump. “Ele está fora da Convocação Central”.

Quatro meses depois, Trump e Pence venceram Hillary Clinton e Tim Kaine.

Christie foi demitido da equipe de transição como resultado do escândalo “Bridgegate” e, posteriormente, recusou-se ou foi esnobado em vagas na Casa Branca, incluindo Procurador Público Geral, chefe de equipe e secretário do Departamento de Defesa Nacional (DHS).