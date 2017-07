Chuvas fortes marcarão os próximos 3 dias em NJ

O NWS adiantou a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas na noite de quinta-feira (27) no Estado Jardim

Especialistas preveem pancadas de chuvas fortes em New Jersey a partir da noite de quinta-feira (27) durante os próximos 3 dias. As condições climáticas podem provocar chuvas torrenciais acompanhadas de ventos fortes na sexta-feira (28) e sábado (29), segundo o serviço meteorológico.

A previsão do Serviço Meteorológico Nacional (NWS) adiantou a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas na noite de quinta-feira. Existe a possibilidade de chuvas fortes na tarde de sexta-feira até a manhã de sábado. As áreas impactadas pela chuva forte no início da semana serão particularmente vulneráveis a alagamentos.

A tempestade rara para o final de julho também afetará grande parte do litoral sul da região da Nova Inglaterra no final da semana e começo do fim de semana, segundo a AccuWeather.

Os motoristas em Ohio, Pensilvânia, New Jersey, sudoeste de Nova York, West Virgínia, Maryland, Virgínia e Delaware tendem a enfrentar dificuldades devido ao excesso de água nas estradas e baixa visibilidade. Os veranistas que frequentam praias já enfrentam problemas em New Jersey.

As condições climáticas podem provocar atrasos em voos nos aeroportos de Pittsburgh, Filadélfia, New York City, Baltimore e Washington-DC, em virtude das nuvens baixas e nevoeiro. A chuva tende a rumar da região oeste para a leste, detalhou a AccuWeather.

“Este tipo de formação tem o potencial de provocar chuvas fortes e elevar o risco de inundação”, disse o meteorologista chefe Elliot Abrams, da AccuWeather.