Chuvas fortes podem provocar alagamentos em NJ

Esse é o 4º fim de semana consecutivo em que o Estado Jardim recebe uma quantidade significativa de chuva

Outro final de semana se aproxima e mais chuva está prevista para New Jersey. Uma tempestade na região sudoeste atravessa as montanhas Apalaches na sexta-feira (12) e chega ao litoral atlântico no sábado (13), antes de subir para a região da Nova Inglaterra, informou Mitchell Gaines, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional (NWS), em Mount Holly. Como resultado, o Estado Jardim poderá acumular entre 1 a 3 polegadas de chuva no final de semana, começando na madrugada de sexta-feira e continuando até a maior parte do dia no sábado. Pancadas de chuva esporádicas poderão ocorrer na manhã de domingo (14), provavelmente prejudicando eventos ao ar livre no Dia das Mães.

A tempestade poderá provocar ventos frequentes de 15 mph a 25 mph, no sábado. “No geral, não está parecendo que será um dia agradável”, disse Gaines.

Aparentemente, as condições climáticas parecem obedecer um padrão nessa primavera em New Jersey. Caso a tempestade ocorra, esse será o 4º fim de semana consecutivo em que diversas regiões no Estado Jardim recebem consideráveis quantidades de chuva na sexta-feira e sábado ou em ambos os dias.

Exatamente quanto de chuva New Jersey verá nesse final de semana dependerá da velocidade que a tempestade passará pela região, frisou Gainer. Caso se mova mais lentamente, mais chuva cairá, podendo provocar inundações em ruas e áreas baixas e aumentar os níveis de rios e córregos. A boa notícia é que as chuvas manterão os reservatórios de água abastecidos antes da chegada do verão, quando a demanda por água apresenta o seu pico.