Cidadão dos EUA é preso pela cor da pele e nome latino, diz processo

Ramon Torres alega que foi detido por mais dias devido ter a pele morena e o nome tipicamente latino americano

Um hondurenho naturalizado cidadão dos EUA alega através de um processo judicial que foi mantido detido ilegalmente numa penitenciária na Lousiana durante vários dias porque o escritório do xerife erroneamente suspeitou que ele tivesse ilegalmente no país. Os advogados do American Civil Liberties Union (ACLU) da Louisiana apresentaram a ação judicial na quarta-feira (21), em Baton Rouge, em nome de Ramon Torres. O documento alega que ele foi detido sob a suspeita de dirigir intoxicado em Ascension Parish em 31 de agosto de 2018, depois que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O processo detalha que um juiz determinou que Torres fosse liberado no dia seguinte, 1 de setembro, sob a acusação de dirigir intoxicado (DWI), mas as autoridades em Ascension não o liberaram. Quando um colega de trabalho de Torres telefonou para saber da situação dele, foi informado que Ramon estava detido porque estava ilegalmente nos EUA. Na mesma tarde, o colega de trabalho enviou por e-mail cópias do certificado de naturalização de Torres, cartão do Seguro Social e o passaporte emitido pelos EUA ao escritório do xerife de Ascension Parish. Entretanto, alega a ação judicial, ele foi detido até 4 de setembro.

Quando o colega de trabalho questionou por que Ramon estava detido por tanto tempo, ele foi informado que o escritório do xerife contata as autoridades migratórias quando ocorre a prisão de latinos, “resultando em atrasos nas liberações”. A ação judicial detalha que Torres nasceu em Honduras em 1988, foi trazido aos EUA ainda na infância e tornou-se cidadão naturalizado em 2009.

“Ele tem família, tem casa e tem trabalhado na região de Baton Rouge há anos”, diz o processo. A ação alega que Ramon foi preso por ter a pele morena e um nome tipicamente latino americano. O Xerife Bobby Webre e mais de uma dúzia de funcionários na equipe dele são citados no processo.

Bobby emitiu um comunicado no qual ele atesta ter tido conhecimento da ação judicial depois que foi informado por um press release da ACLU, na manhã de quarta-feira (21). “Apesar de eu estar incluído nessa ação, disputarei as alegações feitas pelos advogados da ACLU da forma mais rigorosa possível no tribunal”, disse ele.

O processo busca uma declaração de que as ações do xerife de Ascension foram inconstitucionais, além de compensação financeira para Torres e a punição do escritório do xerife.