Cidadão dos EUA é preso pelo ICE durante 2 anos

Detido em 2016, Levy Jaen foi mantido no Centro Correcional do Condado de Hudson até abril de 2018

Um morador em Queens (NY) que foi injustamente detido pelo Departamento de Imigração (ICE) durante 2 anos está falando diante das câmeras pela primeira vez sobre a saga vivida por ele. Já se passou um ano desde que Levy Jaen foi libertado do Centro Correcional do Condado de Hudson em abril de 2018. Ele foi detido pelo ICE em 2016, apesar de ser um cidadão dos EUA.

“Às vezes eu acordo encharcado de suor”, disse Jaen ao canal de TV PIX11 durante uma entrevista exclusiva no Facebook Show ‘Cafecito with Cristian’. “Eu tenho sonhos e, então, acordo e penso ‘estou em casa .. estou em casa …’ Isso é doloroso também. Eu acho que preciso de ajuda psicológica. Eu sinto que ainda estou lá, mas então eu acordo e penso ‘oh graças a Deus estou em casa”.

Jaen nasceu no Panamá, filho de pai panamenho que tornou-se cidadão dos EUA através do casamento. Jaen foi criado em Queens (NY) e morava lá com a família dele. Ele foi detido pelo ICE depois de se envolver num delito de drogas. No dia em que ele deveria ser libertado da prisão, o governo lhe disse que ele não era cidadão, apesar do fato de que ele era.

“Você vê a presunção da imigração de que a pessoa está mentindo, que a pessoa não tem direitos”, disse a advogada Andrea Saenz, do Brooklyn Defender Services, que representava Jaen. “O que deveria ser o oposto. Você acha que o governo pensaria: ‘Eu deveria estar realmente preocupado de prender um cidadão dos EUA”.

Jaen foi injustamente detido pelo ICE em 2016, enquanto o presidente Barack Obama estava no cargo; mas relatos mais recentes de cidadãos dos EUA detidos por agentes de imigração no mês passado em Illinois e Texas indicam, segundo especialistas em imigração, que o governo atual não se importa se mantém cidadãos dos EUA sob sua custódia.

“Eu não recebi compensação nem nada”, disse Jaen, que temia não ver seus filhos novamente. “É triste não saber se você vai vê-los novamente, especialmente o mais novo que tem autismo. Eu digo a ele que o papai vai voltar para casa em breve. Mas depois que eu desligo, (eu penso) e se o papai não voltar para casa logo?”

O governo recebeu ordens de emitir um novo passaporte e substituir seu antigo cartão de previdência social (Social Security), mas depois de um ano eles ainda não o fizeram, o que tornou quase impossível para Jaen conseguir um emprego. O ICE nos disse que eles continuam a revisar e aprimorar os procedimentos para garantir que todas as medidas sejam tomadas para evitar tais incidentes.