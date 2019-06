Cidade de New Jersey investiga origem de panfletos racistas

Os panfletos tinham as fotos de 2 candidatos carimbadas com a palavra “deporte” e a frase “Make Edison Great Again!”

Dois anos depois que panfletos racistas circularam em Edison Township, as autoridades municipais estão tentando descobrir o autor do crime. Os panfletos, que chegaram às caixas de correspondências uma semana antes das eleições em novembro de 2017 e continham as fotos dos candidatos Jerry Shi e Falguni Patel, carimbadas com a palavra “deporte” e a frase “Make Edison Great Again!”

Shi, que é chinês-americano, e Patel, que é indiano-americana, informaram a mídia local que não tinham ideia de quem enviou os panfletos. Ambos venceram às eleições ao Comitê Escolar. Preocupadas, as autoridades municipais pediram a Procuradoria Estadual de Justiça para descobrir quem estava por trás do incidente. Em agosto de 2018, foi informado que a Promotoria Pública estava silenciosamente investigando o caso, identificando alguém, mas não um suspeito óbvio. Um porta-voz do órgão informou que não poderia “confirmar ou negar” se essa pessoa existe.

Insatisfeito com a falta de resposta por parte do estado, o Conselho Municipal de Edison tomou a decisão, em fevereiro, de formar um “Comitê do Todo”; um corpo legislativo que pode investigar o incidente através de diversas reuniões públicas.

Conforme a lei em New Jersey, um “Comitê do Todo” pode convocar pessoas para interroga-las sobre o incidente em questão, explicou Marc Pfeiffer, professor da Universidade Rutgers, como no caso ocorrido em Edison. Esses interrogatórios devem ser conduzidos num local público e são geralmente menos formais que as reuniões do Conselho.

O Comitê de Edison já tentou convocar Patel. Ela recusou-se a comparecer e o advogado dela alegou que ela já havia colaborado com a investigação da Promotoria Pública. Então, o Comitê retirou a convocação, detalhou John O’Reilly, advogado dela.

“Nós não somos o FBI aqui”, disse Robert Diehl, um dos dois vereadores municipais que lideram o Comitê. “Todos tem algo para compartilhar”, denunciem para que o caso seja solucionado. O vereador Samip Joshi revelou que o Comitê pediu a um banco dados sobre a conta de alguém que possa ter pagado pelos selos nos panfletos, mas não receberam ainda a resposta da entidade bancária.

Ainda não é clara a punição que o indivíduo que enviou os panfletos enfrenta. Joshi detalhou que ele poderá ser acusado de burlar as leis eleitorais, uma vez que não foi informado na propaganda quem pagou por ela.