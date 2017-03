Cidade santuário, Jersey City pode perder US$ 1.9 milhão de verba

Decreto de lei de Trump suspende o repasse de verbas federais às cidades que protegem os imigrantes indocumentados em suas jurisdições

Em 2016, o Departamento Federal de Justiça liberou de verba US$ 1.9 milhão para que a Prefeitura de Jersey City contrata-se 15 policiais novos. Na ocasião, a iniciativa visou o combate a violência armada que assola a 2º maior cidade de New Jersey. Agora, sob a administração do Presidente Donald Trump, essa verba pode ser cortada.

Na segunda-feira (27), o Procurador Público Geral Jeff Sessions disse que os municípios que desejarem compartilhar dos US$ 4.1 bilhões em verbas federais devem provar que cumprem as leis migratórias federais. Além disso, ele ameaçou pegar de volta as verbas liberadas às chamadas “cidades santuários” que não fizerem cumprir essas leis.

“Eu peço aos estados e cidades da nossa nação para avaliarem cuidadosamente os danos que eles estão causando aos residentes ao se recusarem a garantir o cumprimento de nossas leis migratórias e pensar novamente essas políticas”, disse Sessions. “Tais diretrizes tornam os estados e cidades menos seguros e os coloca em risco de perder verbas federais valiosas”.

Em 25 de janeiro, Trump assinou um decreto de lei que ameaça as cidades que protegerem os imigrantes indocumentados em suas jurisdições. Jersey City foi uma das 10 cidades no estado a receber no ano passado verbas do programa Serviços Comunitários de Política Orientada do Departamento de Justiça. O Prefeito Steve Fulop prometeu depois da eleição de Trump que Jersey City “permaneceria receptiva aos imigrantes e famílias”.

East Orange, que recebeu US$ 1.4 milhão para contratar 11 policiais com o objetivo de lidar com problemas relacionados à qualidade de vida sob o mesmo programa, também voltará a trás. O Prefeito Lester Taylor disse em janeiro que sua cidade “é e sempre será um lugar em que as pessoas podem chamar de lar”.

Na segunda-feira (27), o prefeito de Newark, Ras Baraka, considerou o decreto de lei “ilegal e inconstitucional” e adiantou que seu município e outras cidades santuários iniciariam uma ação judicial. “Suspender ajuda desesperadamente necessária na contratação de mais agentes policiais, a aquisição de tecnologia de ponta no combate ao crime e encorajar iniciativas que fomentem a confiança e transparência entre a polícia e os residentes que ela prometeu proteger, certamente tornará as cidades mais perigosas”.

“Exigir que as cidades restituam a verba federal utilizada para contratar agentes de polícia ou no combate ao crime e argumentar que isso tornará as nossas vizinhanças mais seguras desafia a lógica”, rebateu o Senador Cory Booker (D-NJ).