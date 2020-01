Cidades de New Jersey já proíbem o uso de sacas plásticas

Em várias cidades do Estado Jardim, o dia de ano novo significou que já era hora de abandonar as sacas plásticas

A quarta-feira (1) marcou o dia em que as ordenanças municipais em pelo menos 10 cidades em New Jersey entraram em vigor, restringindo o uso de sacas plásticas. Tais municípios fazem parte de um movimento crescente em todo o Estado do Jardim para reduzir o desperdício de plástico. A proibição em todo o estado de sacolas plásticas descartáveis, sacolas de papel, recipientes de isopor e canudos de plástico está lentamente se movendo pelo Legislativo estadual, mas a lei ainda está sendo debatida.

Aqui segue a lista de cidades em New Jersey com novas proibições desde quarta-feira (1):

. Asbury Park: Em 12 de junho, o Conselho Municipal de Asbury Park aprovou uma lei que proíbe as empresas de distribuir sacolas plásticas descartáveis. Também exige que as empresas cobrem uma taxa entre US$ 10 e US$ 25 centavos por papel e sacolas reutilizáveis. Os infratores estarão sujeitos a multas de até US$ 1 mil.

. Bayonne: Como os vizinhos Hoboken e Jersey City, no Condado de Hudson, Bayonne aprovou a proibição de sacolas plásticas descartáveis. A ordenança também proíbe canudos de plástico. O conselho de Bayonne aprovou a proibição em 19 de junho.

. Condado de Camden: De acordo com as novas regras adotadas na Assembleia de outubro, sacos plásticos descartáveis, utensílios de plástico, recipientes de isopor e garrafas de água descartáveis não serão mais permitidos nas instalações do município ou em eventos patrocinados pelo município.

. Garfield: Em 13 de agosto, o Conselho Municipal de Garfield aprovou por unanimidade uma lei que proíbe as empresas de distribuir sacolas de plástico descartáveis e canudos de plástico.

. Glen Rock: Sua portaria proíbe as lojas de varejo de distribuir sacolas plásticas de uso único e cobra uma taxa de US$ 10 centavos em sacolas reutilizáveis e sacos de papel. As empresas violadoras enfrentam multas de até US$ 200.

. Lambertville: Em 2018, a cidade aprovou a proibição de sacolas plásticas descartáveis, recipientes de espuma de poliestireno e canudos de plástico. A lei agora é obrigatória para as empresas. Anteriormente, era um programa voluntário.

. Paramus: O “centro de compras” em New Jersey; em parte graças aos seus 4 shoppings centers, adotou uma portaria em 21 de agosto que proíbe as empresas de distribuir sacolas plásticas descartáveis e recipientes de isopor.

. Ridgewood: Foi aprovada uma portaria em 12 de junho que proíbe as empresas de distribuir sacolas plásticas descartáveis e cobra uma taxa em sacolas de papel.

. Saddle Brook: O Conselho Municipal adotou uma portaria no dia 1º de agosto que proíbe as empresas de distribuir sacolas plásticas descartáveis.

. Somers Point: Uma portaria aprovada em 2018 exige que as empresas da cidade no Condado de Atlantic cobrem uma taxa de US$ 5 centavos por cada sacola descartável fornecida aos clientes. A taxa entrou em vigor em janeiro. Em 12 de setembro, o Conselho da Cidade votou a favor da alteração da portaria para proibir o uso das sacas. Essa mudança entrou em vigor no início de 2020.

. South Orange: Seguindo a liderança de seus vizinhos em Maplewood, o Conselho Municipal proibiu as sacas plásticas descartáveis, ao mesmo tempo em que aplicou uma taxa de US$ 5 centavos nos sacos de papel. A proibição e as taxas foram adotadas em 8 de julho.