Cidades no Tennessee se mobilizam para defender imigrantes

Os comitês de defesa existem em pelo menos 24 cidades no estado, incluindo metrópoles e municípios em zonas rurais

Diversos municípios espalhados pelo Tennessee estão formando comitês de defesa e planos de resposta rápida em preparação para possíveis batidas migratórias. As preparações são decorrentes dos decretos de lei assinados pelo Presidente Donald Trump que ameaça cortar a verba federal das cidades santuários e direciona o Departamento de Imigração (ICE) a ampliar o foco em quais imigrantes indocumentados devam ser deportados. Qualquer pessoa com o status migratório irregular nos EUA está sujeito à deportação.

Em fevereiro, durante apenas 1 semana, quase 600 imigrantes foram detidos em 6 estados. Na segunda-feira (20), o Departamento de Segurança Nacional (DHS) implantou o registro público de Trump, pressionando as cidades santuário ou municípios que acatem os pedidos de manter detidos os imigrantes sem uma ordem judicial.

O Tennessee Immigrant & Refugee Rights Coalition (TIRRC), ONG responsável por coordenar os comitês de defesa das vizinhanças, considerou “apavorantes” os memorandos recentes do DHS, sobre como implantar os decretos de lei presidenciais. Os comitês de defesa existem em pelo menos 24 cidades no estado, incluindo metrópoles e municípios em zonas rurais como Gallatin, Columbia, Smithville e Morristown, disse Stephanie Teatro, diretora executiva do TIRRC. Os ativistas trabalham para garantir que os imigrantes conheçam os seus direitos, tenham acesso à informação sobre as mudanças de política e batidas migratórias e liderem campanhas locais para suspender as deportações.

Além disso, eles também criam planos sobre como cuidar das crianças, animais de estimação e propriedades, caso os pais delas sejam postos em processo de deportação. Rita Castañon, uma estudante de 19 anos, lidera o embrionário comitê de defesa em Morristown e trabalha para ajudar na formação de grupos novos em East Tennessee. Ela disse que os grupos são bastante importantes nas áreas rurais, onde famílias imigrantes, que antes viviam tranquilamente, foram expostas sob a administração Trump.

“A nossa comunidade imigrantes realmente não sabe seus direitos”, disse Rita. “Nós nunca enfrentamos esse desafio antes. Nós estamos expostos”.

Como outros líderes de grupos de defesa, a estudante foi treinada pelo TIRRC para criar um plano de 48 horas, trabalhar com equipes de defesa legal e ministrar workshops sobre “conheça os seus direitos”. Ela tem trabalhado com advogados e comunidades imigrantes na confecção de cartas de custódia para as crianças, geralmente em igrejas.