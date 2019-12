Cigarros: Trump eleva idade mínima legal para 21 anos

A FDA tem 180 dias para atualizar as regulamentações e o novo limite mínimo de idade entrará em vigor 90 dias depois em todos os EUA

Na sexta-feira (20), ao assinar o projeto de lei de US$ 738 bilhões para gastos com defesa, o Presidente Donald Trump elevou a idade mínima legal para 21 anos referente ao consumo de tabaco e seus derivados em todos os EUA. As novas regras também incluem cigarros convencionais e e-cigarettes.

A elevação da idade mínima teve o apoio bipartidário no Senado e a proposta foi redigida pelos democratas Brian Schatz e Dick Durbin, assim como os republicanos Mitt Romney e Todd Young.

Agora, que a assinatura de Trump está no projeto de lei, a Administração de Alimentos & Drogas (FDA) tem 180 dias para atualizar as regulamentações e o novo limite de idade entrará em vigor 90 dias depois, informou o canal de TV ABC News.

Dezenove estados, incluindo Nova York, já aumentaram o limite mínimo de idade para o tabagismo para 21 anos, segundo a Campaign for Tobacco-Free Kids (Crianças livres do tabaco, em tradução livre).

A decisão foi tomada enquanto os legisladores tentam resolver a epidemia de cigarros eletrônicos entre os jovens e o aumento de mortes relacionadas hábito, que atualmente atingiu 47 óbitos.

Na segunda-feira (23), o Prefeito Bill de Blasio assinou uma lei que proíbe e-cigarettes aromatizados em Nova York. Uma proposta similar envolvendo cigarros mentolados não passou no Conselho Municipal.

O consumo de tabaco vem caindo em todo o mundo, especialmente entre os homens que produtos tradicionais feitos à base de tabaco.

O projeto de lei de Gastos com Defesa também inclui a criação de uma Força Espacial.