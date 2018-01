Clássico carioca agita programação do PFC

Os destaques da semana têm início com a partida válida pela Taça Guanabara entre Flamengo e Vasco, dia 27, às 17h00. Líder com 9 pontos, o rubro-negro tem seu primeiro grande desafio do campeonato em cima do time de São Januário.

No mesmo dia, o Cruzeiro enfrenta o Tombense pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro às 19h00, em Ipatinga.

Pelo Campeonato Paulista, o Santos, líder do grupo D, recebe o Ituano no domingo, dia 28, às 19h30, no Pacaembu.

Ainda pelo Paulistão, o Santo André recebe o Mirassol na segunda-feira, dia 29, às 17h00. Na sequência, a Ferroviária pega o Botafogo de Ribeirão Preto, às 19h30, em Araraquara.

O início da Copa do Brasil ganha espaço na programação com partidas que prometem animar os torcedores.

O primeiro desafio do Fluminense será contra o Caldense na quarta, dia 31, às 18h30. Já na quinta-feira, 1º de fevereiro, o Novo Hamburgo recebe o Paysandu às 21h15.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos AO VIVO pelo PFC de 26 de janeiro a 2 de fevereiro. (Horários de Brasília).