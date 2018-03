Clássicos regionais agitam a tela do PFC

Os destaques começam com o clássico da Rivalidade no sábado, dia 3 de março. Flamengo e Botafogo se enfrentam às 17h00 no Engenhão, em partida válida pela Taça Rio.

No domingo, dia 4, é a vez do Clássico Mineiro agitar as torcidas na tela do PFC. O Cruzeiro, líder isolado com 22 pontos, enfrenta o Atlético Mineiro, do atacante Ricardo Oliveira, às 11h00, no estádio da Independência.

Na quarta-feira, dia 7, a programação abre espaço para o Clássico dos Gigantes. O Vasco, invicto na competição, recebe o Fluminense às 19h30.

Ferroviária e Bragantino prometem um grande jogo pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, na quinta-feira, dia 8, às 17h00, direto da Fonte Luminosa.

Fechando os destaques com mais um clássico, o Palmeiras recebe o São Paulo na quinta, dia 8, às 20h30, na Arena Palmeiras.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos AO VIVO pelo PFC de 2 a 9 de março.

(horários de Brasília)