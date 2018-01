Clayton & Romário agitarão “Funk/Nejo” em Newark

O repertório terá as melhores músicas brasileiras, misturadas com o melhor do sertanejo e do funk

No sábado (13), a partir das 11:00 pm, a dupla Clayton & Romário animará o Funk/Nejo no restaurante Delícias de Minas, no bairro do Ironbound, em Newark. O repertório do show terá as melhores músicas brasileiras, misturadas com o melhor do sertanejo e do funk para o público dançar coladinho descendo até o chão. Na virada do ano, Clayton & Romário se apresentaram no Réveillon 2018 do Delícias de Minas.

“Vem com a gente participar dessa festa incrível, tomando um chopp gelado e apreciando as melhores comidas, com o melhor tempero! Estamos ansiosos para o dia 13! Vai bombar!” Convida a organização do evento.

Esta será a 5ª vez que Clayton e Romário se apresentam nos EUA e eles destacam o carinho que têm recebido dos fãs. “Existe um amor muito grande pelo país e das pessoas. Essa é a quarta vez que a gente vem e aproveitamos para fazer shows, passear e nós temos famílias que sempre nos recebem bem. Nós já fizemos grandes amigos aqui”, disse Clayton.

“Todo final de ano, finalzinho de ano, é uma parte da agenda que para nós é ótima, pois a gente vem, canta, revê as pessoas, os amigos, as famílias que estão aqui, então, ficamos sempre muito felizes de vir aqui”, comentou Romário. “Para a gente é sempre um aprendizado”.

Nascidos em uma família relativamente musical, os irmãos relataram que os avós não eram profissionais, mas costumavam cantar. “O meu pai, até para bater palmas é desafinado (risos) e nós temos uma irmãzinha, de 15 anos, que canta muito bem, mas eu falo que a música; ela nos escolheu. Desde criança, o Clayton sempre cantou afinado e logo me juntei a ele; a música escolheu a gente”, lembrou Romário.

A mudança da dupla para a capital mineira ocorreu devido a dois fatores inusitados: Graças ao apoio do pai, que tinha parentes morando na cidade, e a conquista de novos fãs, Clayton e Romário iniciaram uma trajetória de sucesso em Belo Horizonte. “A gente foi um pouco com medo, nós não sabíamos muito, pois, na nossa mente, praia era coisa mais de axé, Bahia, entretanto, tinham muitos mineiros e eles nos abraçaram. Depois, nós falamos, vamos passar em Belo Horizonte, sentir como é que é. O meu pai tem uns parentes lá e nós ficamos tipo uns dois meses. Nós íamos aos lugares, dávamos canja, participávamos e as portas começaram a abrir”, relatou Clayton.

Começando 2018 com o pé direito, Clayton e Romário deixaram um recado aos fãs nos EUA e aqueles que estarão no Funk/Nejo do Delícias de Minas. “Gente, agradecendo a vocês, como o Romário falou, obrigado pelo carinho, sempre, e a gente espera vocês para fazermos aquela super festa que nós brasileiros sabemos fazer muito bem”, concluiu Clayton.

O restaurante Delícias de Minas fica localizado na 168 McWorther St., no bairro do Ironbound, em Newark. Informações e reservas de ingressos: (973) 589-1920.