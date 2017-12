Clayton & Romário serão atração no Réveillon do Delícias de Minas

Esse ano, as comemorações de ano novo acontecerão no The Avenue A Club

Na virada de 31 de dezembro, a partir das 10:00 pm, o Delícias de Minas celebrará a entrada de 2018 e 10 anos de inauguração do bar & restaurante. Iniciando o ano com pé direito e muito estilo, os festejos ocorrerão no The Avenue A Club, em Newark, e contará com a presença da dupla Clayton & Romário, vinda diretamente do Brasil, e a animação ficará por conta dos músicos locais André Neves & Daví, Banda Delícias de Minas e Paulinho Brasil. Vale frisar que o traje é esporte fino. Na mesma noite, o Delícias de Minas Bar & Restaurante estará atendendo a clientela normalmente.

“Haverá um coquetel monumental com todo tipo de comida brasileira possível, mesa de frutas e café da manhã”, detalhou Correia. “Nós mudamos de local devido ao aumento muito grande de pessoas, então, precisávamos de um lugar maior. O prédio é muito bonito e tem 2 ambientes”.

Clayton & Romário, essa dupla é um verdadeiro “mexidão” brasileiro. Nascidos e criados em Goiás, começaram a ganhar as estradas bem cedo, ainda crianças. Conquistaram o Centro-Oeste do país e perceberam que queriam mais. Eles foram afinar as cordas das violas em Barretos (SP), onde tiveram a certeza de que poderiam mais. Mais até do que imaginavam! Durante seis meses, marcaram presença na Espanha, onde cresceram muito profissional e pessoalmente. Todo esse aprendizado foi muito produtivo quando voltaram ao Brasil e foram direto para o Espírito Santo. E foi na “praia dos mineiros” que o destino dos dois começou a ganhar vida. Atraídos por Minas Gerais como um imã, eles criaram raízes em Belo Horizonte, onde permanecem até hoje. Clayton e Romário não escondem a paixão e a gratidão que têm pelos mineiros, escolheram a cidade de Betim como cenário para a gravação do primeiro CD e DVD profissional da dupla. Encerrando 2017, eles serão atração no Réveillon do Delícias de Minas Bar & Restaurante.

Localizado no bairro do Ironbound, o The Avenue A Club exibe uma fabulosa coleção de carros e motocicletas, além do espaço elegante para até 600 pessoas. O local foi inspirado nos entusiastas por automóveis e é ideal para relaxar, fazer contatos, fechar negócios passar a noite com os amigos. “Fantástico” e “espetacular” são as expressões mais usadas pelos visitantes, uma vez que descobrem a originalidade do prédio, que antes abrigava uma fábrica. O museu de carros é único em diversos aspectos, como na exibição de automóveis e a parceria com a Signature Series Cars e a Arena Motors, cujo acervo é exposto no interior do prédio centenário. Em 2018, graças à parceria com o local, acontecerá no local os shows de Alceu Valença e o conjunto Raça Negra, adiantou Wendell Correia, proprietário do restaurante Delícias de Minas.

Os ingressos custam US$ 120 (os 200 primeiros) por pessoa e darão direito a coquetel monumental, mesa de frutas, café da manhã, sangria, cerveja, vinho e refrigerantes. Após o esgotamento desse primeiro lote haverá aumento no preço dos ingressos; ainda sem valor determinado. Além disso, também haverá “cash bar” (para outros tipos de bebida) disponível. Informações e aquisição de ingressos podem ser obtidas através do tel.: (973) 589-1920 ou online no website: www.eventbrite.com

O The Avenue Clube A, também conhecido como o “Museu dos Carros”, fica localizado no 58 Avenue A, em Newark. O estabelecimento possui estacionamento próprio.