Cliente diz para atendente “comprar bilhete de volta ao México”

Homem enfureceu-se porque a funcionária recusou o cupom apresentado pelo filho dele

O cliente de uma filial da rede de lanchonetes Jack in the Box, na cidade de Manvel (TX), foi filmado dizendo à uma atendente que ele iria comprá-la um “bilhete de volta ao México”, depois que ela se recusou a aceitar o cupom do filho do indivíduo. Conforme a internauta Lupita Rangel, que filmou a cena, o desentendimento começou porque a funcionária se recusou a dar ao filho do cliente um hambúrguer grátis como parte de uma promoção.

“Compre um bilhete de ônibus de volta para o lugar de onde você veio. Eu quero que você seja demitida daqui”, disse o indivíduo no início do vídeo.

O cliente enfureceu-se porque alguém disse não ao filho dele, dizendo a outro funcionário da lanchonete: “Nós viemos para comprar aqui. Ela disse ao meu filho ‘não”.

“Ela mentiu descaradamente”, continuou ele, referindo-se ao fato de que a atendente disse ao filho dele que não poderia usar o cupom.

Rangel, que se considera hispânica, relatou ter ficado muito ofendida por aquilo que o homem dizia; assim como a filha dela de 9 anos de idade.

“Isso é inapropriado. Essa linguagem não é aceitável devido às crianças que estavam lá. Havia mais famílias que tinham filhos”, disse a menina.

No vídeo, o homem diz à atendente, citando que o nome dela é Maria, que “ela seria demitida”, antes de sair furioso da lanchonete gritando que ele “compraria para ela um bilhete de volta ao México”.

Rangel postou o vídeo em sua página no Facebook na esperança de que ele ajude as pessoas a “aceitarem os outros como eles são e entender que esse país é formado por muitas culturas diferentes”.

A administração do Jack in the Box não comentou o incidente.