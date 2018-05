Clientes acionam McDonald’s em US$ 5 milhões por queijo em sanduíches

Cynthia Kissner e Leonard Werner alegam que quando pedem o “Quarter Pounder” sem o queijo extra, eles são forçados a pagar a mesma quantia

Dois clientes da rede de lanchonetes do McDonald’s na Flórida estão acionando judicialmente a empresa em US$ 5 milhões, pois alegam que estão sendo cobrados “injustamente” pelo queijo que eles não querem em seus sanduíches. Cynthia Kissner e Leonard Werner alegam que os hamburgers e cheeseburgers têm preços diferentes no menu, mas quando pedem o “Quarter Pounder” sem o queijo extra, eles são forçados a pagar a mesma quantia.

Conforme a ação judicial apresentada na terça-feira (8), em Fort Lauderdale (FL), o McDonald’s costumava vender 4 opções diferentes do “Quarter Pounder”, duas delas sem queijo e o “Double Quarter Pounder” com queijo. Desde essa mudança, “os clientes têm sido forçados e continuam a serem cobrados extra por esses produtos, ao serem forçados a pagar pelas 2 fatias de queijo, que eles não querem, pediram ou receberam, para conseguirem obter o produto desejado”, alega a ação judicial.

“O McDonald’s está enriquecendo injustamente com essas práticas, pois recebe pagamentos pelo queijo que não entrega aos clientes”, afirma o processo.

A ação alega que os clientes “sofreram danos como resultado das compras, pois foram cobrados extra e obrigados a pagar pelo queijo, o que não é componente do Quarter Pounder ou Double Quarter Pounder, o qual eles não querem e não receberam”.

Em seu website, o McDonald’s lista o Quarter Pounder com queijo, especificando que inclui 100% carne bovina, pão, queijo americano pasteurizado, ketchup, pepino em conserva e cebola”. Além disso, posta o valor nutritivo do Quarter Pounder sem queijo, embora não especifique os valores dos dois.

O porta-voz do McDonald’s disse que a companhia “não acredita que as alegações no processo judicial tenham mérito legal. O Quarter Pounder anunciado vem com queijo. Nós tentamos acomodar os pedidos dos clientes que os permita adaptar seus pedidos, como o Quarter Pounder sem queijo”.

Ele também frisou que as franquias individuais da rede de lanchonetes ajustam os cardápios conforme seus respectivos mercados.