“Coiote” paquistanês que morou no Brasil pega 2.5 anos de prisão

A rede organizada por Sharafat Ali Khan envolvia indocumentados naturais do Brasil, Paquistão e América Central

Na terça-feira (17), o Promotor Público Geral Assistente Kenneth A. Blanco, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, a Promotora Pública Jessie K. Liu, do Distrito de Columbia, e o Agente Especial Angel M. Melendez, da Divisão de Investigações de Segurança Nacional (HSI) do Departamento de Imigração (ICE) em Nova York, anunciaram que Sharafat Ali Khan foi condenado a 31 meses de prisão. O réu, de 32 anos, que é paquistanês, mas residiu no Brasil, admitiu a culpa em 12 de abril de 2017 com relação à acusação de conspirar para trazer clandestinamente imigrantes indocumentados aos EUA em troca de dinheiro, perante o Juiz Reggie B. Walton, do Distrito de Columbia. Khan foi extraditado aos Estados Unidos do Qatar em 13 de julho de 2016. Após cumprir a pena, ele será deportado ao Paquistão.

“Combater o tráfico humano e a imigração ilegal são uma das prioridades mais altas do Departamento de Justiça (DOJ) e nós continuaremos a trabalhar com os nossos parceiros domésticos e internacionais para identificar e desbaratar redes de tráfico que operam pelo mundo”, disse Blanco. “Essa sentença deve servir como exemplo para que, seja aqui ou no exterior, os contrabandistas que facilitam a imigração ilegal aos Estados Unidos serão responsabilizados e julgados”.

“Sharafat Khan era o centro da rede ampla de tráfico humano que tirava proveito do desespero dos estrangeiros que queriam entrar nos Estados Unidos”, disse Liu. “Ele era responsável por organizar, coordenar e controlar os traficantes e outros envolvidos nas operações. As ações dele colocavam os clientes, e os Estados Unidos, em risco significativo. A prisão, condenação e sentença dele devem desestimular outras pessoas de se envolverem nessa conduta mesquinha e perigosa”.

“Sharafat Khan organizou uma rede elaborada que estava disponível para quem podia pagar mais, independente de onde eram, desde o Paquistão, qualquer lugar no Brasil e América Central rumo aos Estados Unidos”, disse Melendez. “Ele assumiu que as viagens apresentavam o risco sério de ferimentos graves ou morte. A sentença de hoje enfatiza os esforços constantes, tanto estrangeiros e domésticos, na perseguição de organizações que lucram com o tráfico de imigrantes indocumentados através das fronteiras dos EUA sem a menor compaixão por aqueles que podem acabar pagando caro demais por isso”.

Segundo o acordo judicial, entre março de 2014 e maio de 2016, Khan e comparsas organizaram e realizaram o tráfico de um grande número de imigrantes indocumentados aos Estados Unidos. O réu admitiu que ele e os comparsas usaram uma rede de auxiliares para transportar os indocumentados do Paquistão e qualquer lugar do Brasil e América Central rumo aos Estados Unidos por terra, mar e ar. Posteriormente, ele admitiu que foi o responsável por conseguir abrigos para os imigrantes e organizar uma rede de comparsas em outros países para servirem de acompanhantes ao longo da rota. Khan também admitiu que as viagens incluíam condições severas com o risco de ferimentos graves e morte. As viagens eram caracterizadas por longas caminhadas a pé através da Darien Gap, uma floresta tropical perigosa no Panamá. Na sentença, o tribunal determinou que Khan era o organizador principal ou líder da conspiração”.

A investigação foi conduzida pelo programa “Extraterritorial Criminal Travel Strike Force” (ECT) e teve a ajuda dos escritórios do HSI no Brasil, México, Panamá e Washington (DC), a “Human Smuggling Cell”, o Serviço Diplomático de Segurança do Brasil, a Polícia Federal do Brasil e o US Customs and Border Protection’s National Targeting Center. O Promotor Público Sênior Michael Sheckels, da Criminal Division’s Human Rights e Special Prosecution Section, e o Promotor Público Assistente Ken Kohl e o antigo Promotor Público Assistente Richard DiZinno, do Distrito de Columbia, foram os responsáveis pelo caso.