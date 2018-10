“Coiotes” abandonam mais de 1.400 imigrantes no deserto

Os traficantes têm abandonado as pessoas no deserto escaldante de Sonora, no Arizona

Nas últimas semanas, traficantes de seres humanos (coiotes) abandonaram grupos enormes de imigrantes naturais da América Central no Deserto de Sonora, Arizona. Agentes da Patrulha da Fronteira (BP) alertam que a prática está pondo centenas de crianças em risco. Ao todo, mais de 1.400 pessoas foram abandonadas por traficantes no deserto escaldante ou, num caso, em meio à uma tempestade, em áreas desertas na fronteira com o México, desde 20 de agosto. Um dos grupos tinha até 275 pessoas.

“Nós já vimos grupos grandes no passado, mas nunca nessa escala”, disse o patrulheiro Daniel Hernandez, lotado no Posto de Tucson (AR). “Definitivamente, trata-se de um problema preocupante, pois a segurança tem sido posta em risco”.

Hernandez detalhou que o último caso envolveu 61 pessoas resgatadas por agentes da BP, semana passada, numa inundação causada por chuvas pesadas que caíram numa área isolada e “poderia ter sido uma situação bastante, bastante pior, caso a chuva continuasse”, relatou ele.

Diferente do Texas, onde as pessoas se entregam nas margens do Rio Grande, os coiotes no Arizona têm abandonado grupos de famílias imigrantes numa estrada de terra batida remota ao longo da região sul do Organ Pipe National Monument, na divisa com Lukeville e o México. Nos meses de verão, as temperaturas na área podem atingir até 120º graus (49º graus). As vezes, os imigrantes recebem garrafas de água e alimentos, nem sempre, e geralmente necessitam de assistência médica devido à ocorrência de ferimentos nos tornozelos e lacerações.

Os traficantes não possuem “cuidado com a segurança e bem-estar dessas famílias”, comentou Rodolfo Karisch, chefe do Setor de Tucson.

Dois grupos grandes naturais da Guatemala e Honduras foram encontrados abandonados nas proximidades de Yuma. Os agentes da BP disseram que 108 pessoas foram encontradas pouco antes da meia-noite, na terça-feira (2), nas proximidades do Ponto de Entrada de San Luís e, 5 horas depois, os agentes apreenderam 56 centro-americanos a meia milha (0.80 km) na mesma divisa.

Apesar de os mexicanos viajando sem parentes totalizam a maior parte dos imigrantes, os guatemaltecos e outros centro-americanos viajando com parentes ou menores desacompanhados se tornaram agora mais comuns. No domingo (14), o Departamento de Imigração (ICE) no Arizona começou a libertar centenas de pessoas enquanto elas esperam as audiências nos tribunais, alegando que não possui capacidade de manter “o volume incrivelmente alto” de famílias imigrantes que cruzam clandestinamente a fronteira.