“Coiotes” abrem brecha em muro e passam com caminhão na fronteira

Um caminhão, transportando 16 pessoas, atravessou a parte cortada do muro e entrou clandestinamente nos EUA, no Setor de San Diego (CA)

Em novembro, um vídeo filmado pela equipe da companhia Brookings Productions visitou a fronteira entre o México e os EUA e gravou imagens aéreas de onde o Presidente Trump propôs a construção do muro dele. Na quarta-feira (20), 16 pessoas foram detidas no que as autoridades federais consideram uma tentativa “corajosa” de contrabando que envolveu cortar parte do muro na região sul da Califórnia.

Um caminhão Dodge branco cruzou a brecha aberta às 3:45 da tarde, depois que os traficantes de pessoas (coiotes) abriram um buraco na estrutura nas proximidades de Campo, informou a Patrulha da Fronteira (CBP), através de um comunicado na quinta-feira (21). Então, às 4 horas da tarde, os patrulheiros observaram um indivíduo num caminhão que combinava com a descrição utilizando ferramentas para cortar um cadeado numa propriedade privada.

“Os agentes ligaram as luzes de emergência e sirene para parar o veículo suspeito, mas o motorista se recusou e fugiu”, detalharam os agentes. Eles perseguiram o veículo que, eventualmente, parou, entretanto, os passageiros e motorista fugiram. Eventualmente, todos os 16 indivíduos foram rastreados e detidos.

“Todos os 16 admitiram ter entrado clandestinamente nos EUA e, então, foram transportados para um posto da CBP para serem autuados”, disseram os patrulheiros, detalhando que 9 deles eram homens mexicanos com idade entre 15 e 53 anos, 5 eram mulheres mexicanas com idade entre 18 e 40 anos e 2 guatemaltecos, sendo um homem de 28 anos e uma mulher de 29 anos.

As autoridades acrescentaram que o caminhão roubado, dirigido por um mexicano de 27 anos, foi confiscado e o indivíduo “será processado criminalmente”.

Patrulheiros no Setor de San Diego (CA) divulgaram imagens da brecha aberta no muro a um veículo de comunicação local e relataram que “os traficantes cortaram o muro para facilitar a tentativa de contrabando dos estrangeiros”. Eles acrescentaram que “depois de uma perseguição curta, os agentes prenderam 16 pessoas que admitiram ter entrado clandestinamente nos EUA.

O chefe interino Douglas Harrison, do Setor de San Diego, disse através de um comunicado que “a invasão através desse muro antigo representa a necessidade de infraestrutura mais sólida para manter a área mais segura”.

Harrison acrescentou que “a passagem de um veículo sobrecarregado de passageiros que não usam cinto de segurança, neste tipo de terreno, pode certamente resultar em capotamento, provocando ferimentos sérios e até morte”.