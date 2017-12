Cola em caixas postais pode ser ação de ladrões

O método é usado para tentar pegar envelopes que contém cheques ou dinheiro

Alguns residentes em New Jersey perceberam a presença de uma substância pegajosa no interior das caixas de correio que evita que as correspondências caiam em um receptáculo que fica no fundo. O Serviço Postal dos Estados Unidos informou que isso que acontece na cidade de Paterson é um método geralmente usado por ladrões para tentar pegar envelopes que contém cheques ou dinheiro.

O inspetor postal Greg Kliemisch disse ao jornal The Record que o Serviço Postal iniciou uma investigação. Ele evitou comentar quantos incidentes foram denunciados na cidade.