Colheita apodrece por falta de mão-de-obra na Califórnia

Fazendeiros no estado enfrentam dificuldades em encontrar trabalhadores para colher a produção

O preço dos vegetais podem subir em breve devido à falta de mão-de-obra para colhê-los em fazendas na Califórnia. Os fazendeiros disseram que enfrentam dificuldades em contratar trabalhadores suficientes durante o período de colheita, fazendo com que algumas produções apodreçam antes de serem colhidas. Até o momento, a situação já provocou a perda em mais de US$ 13 milhões somente em 2 condados na Califórnia, segundo o canal de TV NBC News.

O impasse na política migratória foi culpado pela falta de mão-de-obra. A vasta maioria dos boias-frias nas fazendas da Califórnia é estrangeira, sem muitos mexicanos. Entretanto, uma pesquisa feita pelo PEW Research Center divulgou que mais mexicanos estão saindo dos EUA do que entrando.

Para tornar as vagas de trabalho mais atraentes, os fazendeiros estão oferecendo salários acima da média, com folgas pagas e planos 401 (k), mas mesmo assim não está sendo o suficiente. Ainda não é certa exatamente a abrangência da falta de mão-de-obra para os fazendeiros em todo o país, o que poderá grande impacto nos preços que os consumidores pagam. As secas e inundações possuem um impacto mais significativo nas fazendas. O valor baixo do combustível também poderá “camuflar” qualquer impacto provocado pela falta de mão-de-obra. Entretanto, para os fazendeiros, que têm presenciado o lucro das fazendas cair 50% desde 2013, qualquer perda de lucro pode ser potencialmente devastador.

Donald Trump disse que evitaria que o cumprimento das leis migratórias prejudicasse a agricultura nos EUA e a mão-de-obra no setor, formada na maioria por imigrantes, segundo fazendeiros que se reuniram com o presidente. Durante o encontro na Casa Branca, Trump alegou que não gostaria de criar problemas de mão-de-obra para os agricultores e que melhoraria o programa de trabalhadores temporários através de vistos legais.

“Ele nos garantiu que teríamos bastante acesso aos trabalhadores”, disse Zippy duvall, presidente da Federação Americana de Fazendeiros, um dos 14 participantes do encontro ocorrido em 25 de abril com Trump e o ministro da agricultura, Sonny Perdue.

Durante a conversa sobre a agricultura, os fazendeiros e representantes do setor abordaram questões migratórias e trabalhistas. Alguns fazendeiros disseram a Trump que geralmente eles não conseguem encontrar americanos dispostos a realizar o trabalho duro nas fazendas, segundo entrevistas com 9 dos 14 participantes.

Os agricultores alegaram estar preocupados com a rigidez no cumprimento das leis migratórias e demonstraram frustação com o programa de vistos H-2A, a única forma legal de trazer mão-de-obra temporária às fazendas nos EUA. Aproximadamente, metade das pessoas que trabalham na colheita de vegetais no país são indocumentados e mais de 2 terços são estrangeiros, segundo dados recentes revelados pela pesquisa feita pelo Departamento de Trabalho.

Durante a reunião, Luke Brubaker, produtor de laticínios na Pensilvânia, relatou como agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam recentemente 6 pegadores de galinhas que trabalhavam para uma companhia de transportes de aves no condado. O empregador tentou substituí-los com mão-de-obra local, em 3 horas todos menos 1 pediram demissão, disse ele.