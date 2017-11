Colheitas apodrecem nos campos após mudança migratória na Inglaterra

A falta de mão-de-obra tem prejudicado a colheita da produção em fazendas no país

Um condado no Reino Unido está pedindo ao governo permissão especial para ignorar leis de imigração amplas devido à falta de mão-de-obra. A colheita no Condado de Cornwall está literalmente “apodrecendo nos campos” porque, desde a votação a favor da saída da Inglaterra da Comunidade Europeia (Brexit), não há trabalhadores imigrantes suficientes para colher a produção. Segundo uma pesquisa realizada pelo conselho local em Cornwall, o número de mão-de-obra despencou para 65% do que seria tipicamente necessário para completar o trabalho agricultor.

“As mudanças nas leis migratórias depois do Brexit poderão levar a prejuízos de milhões de libra à economia de Cornish, caso a indústria hortifrúti não tenha acesso às qualificações e mão-de-obra que necessita”, segundo a pesquisa.

O Condado espera que o governo implante a abordagem baseada na localização no gerenciamento da mão-de-obra imigrante. O pedido foi feito depois que 56% dos eleitores em Cornwall aprovaram em junho de 2016 o plano do Reino Unido de sair da União Europeia.

O resultado do referendo adicionou pressão ao setor agrícola britânico. O país importa mais de 1 quarto de alimentos da União Europeia. Em 2015, o Reino Unido exportou 18 bilhões de libras de alimentos e bebidas, um número ofuscado pelos 38.5 bilhões gastos com a importação de alimentos e bebidas no mesmo ano.

A Riviera Produce, um dos maiores produtores agrícolas em Cornwall, enviou um aviso num tom pessimista ao governo sobre a importância da implantação de leis migratórias flexíveis. “Se colocarmos em prática limites rigorosos na mão-de-obra vinda do Leste Europeu e pôr em prática políticas migratórias alternativas que limitem o ‘trabalho de baixa qualificação’, a indústria da agricultura em Cornish está acabada”, disse David Simmons, diretor administrativo da companhia.