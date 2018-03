Com casa lotada, “Ceguinho” repete show em Newark

Repetindo a dose, Geraldo Magela apresentará no sábado (17) o espetáculo “Cegos, Mancos e Loucos”

Na sexta-feira (16), o comediante Geraldo Magela lotou o salão de eventos do restaurante Delícias de Minas, no bairro do Ironbound, em Newark. Repetindo a dose, o “Ceguinho”, como é artisticamente conhecido, apresentará o espetáculo “Cegos, Mancos e Loucos”, no mesmo local, no sábado (17). Essa é a grande oportunidade de assistir de perto um dos grandes talentos do humorismo brasileiro. No show anterior, ele comemorou 27 anos de carreira.

As reservas de ingressos podem ser feitas através do tel.: (973) 589-1920.

Em 2014, a estreia do comediante em Newark reuniu um grande público brasileiro e, na ocasião, ele conquistou ainda mais fãs. Em 2018, a plateia foi ainda maior.

“Foi maravilhoso! Não imaginava tanto carinho, as pessoas gargalhavam do início ao fim de uma maneira que me surpreendeu! Foi emocionante pra mim, com certeza!” Lembrou ele.

No retorno à Newark, Magela brindou os fãs saudosos de seu talento humorístico com o espetáculo “Cegos, Mancos e Loucos”.

O “Ceguinho” celebrou 27 anos de carreira na Sala Ciano Silvino, do restaurante Delícia de Minas, localizado na 168 McWhorter St., no bairro do Ironbound, em Newark.