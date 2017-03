Com medo de deportação, indocumentados “passam” a guarda dos filhos

Ativistas encorajam famílias indocumentadas a ter um “plano de emergência” devido à nova política migratória da administração Trump

Ela olhou para uma mesa repleta de pais que, como ela, chegaram ao terrível consenso: Um dia eles poderão ser separados forçadamente dos filhos. A imigrante de 37 anos enxuga as lágrimas com um lenço de papel quando faz perguntas que não possuem respostas fáceis. Ela seria deportada para a Colômbia ou Venezuela, onde ela possui dupla nacionalidade? O seu filho nascido nos EUA se juntaria à ela em um país com escassez de comida ou violência? Eles deveriam ficar nos EUA?

“Os meus bebês. Eles não podem retornar à Venezuela”, disse ela a um grupo de imigrantes indocumentados que se reuniram no sábado (25) em Bound Brook para discutir suas opções legais durante a nova administração em Washington-DC.

“Eu não sei o que fazer. É difícil”, disse ela, que não quis revelar o nome. “Os seus filhos, eles são a coisa mais preciosa que você tem nesse mundo”.

. Transferência da guarda:

Os pais indocumentados em New Jersey e por todo país buscam desesperadamente soluções e proteções legais para seus filhos nascidos nos EUA que podem ser deixados para trás se eles forem deportados, conforme ativistas defensores dos direitos dos imigrantes. Um número cada vez mais frequente está pensando em transferir a guarda dos filhos, através de procurações legais, o que concederia amigos ou parentes o poder de tomar decisões relativas aos filhos, caso eles não estejam aqui.

“Isso é imenso”, disse Emily Perez, assistente social licenciada em Newark. “Esse é o sistema familiar deles, são quem eles conhecem, essa é a identidade deles”.

Outros pais estão obtendo passaportes americanos ou dupla cidadania para que os filhos possam se reencontrar com os pais deportados em seus países de origem e ter direito à escola e serviços de saúde.

. Separando famílias:

A decisão da administração Trump em “criminalizar” todos os imigrantes indocumentados, tornando-os passíveis de deportação, ameaça resultar um furacão de lutas por custódias, separação de famílias e questões legais, segundo ativistas defensores dos direitos dos imigrantes.

“Todos esses casos são complicados”, disse Joyce Phipps, advogada e diretora da Casa de Esperanza, que tem realizado palestras sobre o assunto. Ela disse que a nova política da Casa Branca “não leva em consideração: Para onde essas crianças irão?”

Phipps acrescentou que a separação de famílias de status migratório diferente e, algumas vezes nacionalidades diferentes, está provocando uma grande quantidade de situações complexas.

“Nós não estamos falando simplesmente sobre o México, nós estamos falando sobre todos os países e crianças que são cidadãs americanas e que serão separadas”, concluiu Joyce.

. Custódia temporária:

Em 2014, haviam 4.7 milhões de crianças nascidas nos EUA, com idade abaixo de 18 anos e viviam com pais indocumentados, segundo dados do Pew Research Center. Calcula-se que 11 milhões de imigrantes indocumentados vivem atualmente no país, sendo 500 mil em New Jersey, conforme o Migration Policy Institute. Não há dados específicos sobre quantos pais assinaram procurações em que abrem mão da custódia dos filhos para parentes e amigos, mas os ativistas encorajam os indocumentados a terem um plano. As procurações são temporárias, duram até 6 meses e não equivalem à adoção.

“Devido ao fato que algumas prioridades no cumprimento das leis mudaram, eu acho que o nível de preocupação entre os pais indocumentados que possuem filhos cidadãos americanos é o mais alto no momento”, disse Randi Mandelbaum, professor de Direito da Rutgers Law School. “As pessoas estão preocupadas”.