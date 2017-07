Combate de Trump aos indocumentados congestiona Cortes

O número de casos migratórios pendentes aumentou para mais de 610 mil em junho

A promessa do Presidente Donald Trump em combater a imigração clandestina resultou na transferência temporária de 1 terço dos juízes de imigração dos EUA, ação que os magistrados e ativistas dizem somente ter piorado o congestionamento nas já lotadas Cortes de imigração. Dezenas de juízes de imigração foram enviados por várias semanas aos tribunais próximos à fronteira com o México, conforme o decreto de lei assinado por ele que visa aumentar a segurança nas fronteiras. Tais juízes também foram enviados a centros de detenções por todo o país ou ouvirem casos por teleconferência.

Mais de 100 dos 326 juízes de imigração dos EUA foram mobilizados no esforço da administração atual, segundo o Departamento de Justiça. O objetivo: Decidir mais rapidamente os casos de deportação; alegam os ativistas defensores dos direitos dos imigrantes.

O decreto forçaram alguns juízes a abandonarem temporariamente casos em andamento e isso fez com que as pessoas tenham que esperar mais tempo ainda para as audiências. “Os juízes administram cuidadosamente seus casos”, disse Dana Leigh Marks, presidente da Associação Nacional dos Juízes de Imigração (NAIJ). “Tirar o controle dos juízes e os realoca-los provou a interrupção nos tribunais”.

Parte dessa interrupção, acrescentou Marks, é o crescente acúmulo de casos no país. O Transactional Records Access Clearinghouse da Universidade Syracuse revelou que o número de casos migratórios pendentes aumentou para mais de 610 mil em junho. Os imigrantes esperaram em média 672 dias por suas audiências finais em 2016. Ele suspeita que esse prazo tenda a aumentar com a realocação dos juízes.

O aumento do prazo pode muito mais fazer com que os imigrantes simplesmente esperem mais, pois podem prejudicar o caso de uma pessoa. Marks disse que “as pessoas reclamam ferrenhamente” da espera, além de provocar a noção distorcida de que eles se favorecem com a espera. Durante esse tempo, menores podem se tornar adultos, testemunhas principais podem viajar para longe e famílias são forçadas a passar vários anos separadas.

As autoridades do Departamento de Justiça (DJ) frisaram que o acúmulo de casos não começou sob a administração Trump. O tempo de espera aumentou na administração de Barack Obama, incluindo quando milhares de crianças oriundas da América Central e suas famílias fugiram da pobreza e violência na região e tentaram entrar clandestinamente nos EUA no verão de 2014. Na ocasião, a administração de Obama pediu ao Congresso US$ 3.7 bilhões para lidar com os atrasos, mas recebeu somente uma fração do valor da verba.

Representantes da administração Trump apontam para a queda drástica do número de apreensões ao longo da fronteira com o México como prova de que a estratégia está funcionando. Em junho, ocorreram 53% menos detenções do que há 1 ano. Entretanto, ativistas rebatem que esses números são mais provas de que a realocação desses juízes à fronteira é desnecessária. Similarmente, a administração Obama também enviou magistrados e advogados à fronteira, em 2014, para lidarem com a avalanche de menores desacompanhados oriundos da América Central.

“Havia a necessidade estatística para isso em curto prazo”, disse Jeremy McKinney, secretário da Associação Americana dos Advogados de Imigração (AILA). “Esse não é o caso agora”.