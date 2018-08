Começa a contagem regressiva para o 1º Rodeio 2018 em Newark

O evento acontecerá na esquina das ruas Clover e Merchant, no coração do bairro do Ironbound

No sábado (25) e domingo (26), acontecerá o 1º Rodeio 2018, realizado pelo Circuito Delícias de Minas, no bairro do Ironbound, em Newark. A abertura dos portões ocorre no sábado (25) à 1:00 pm e no domingo ao meio-dia. O evento promete ser o maior do gênero já realizado na região e terá como locutor oficial nada menos que Marco Brasil e animação ficará por conta da dupla Clayton & Romário, Trio Parada Dura, que se apresentará nos 2 dias, e O Baile do Jon Jon. Entre as atrações locais estarão André Neves & Banda e os DJs Bebel Viana e Júnior C.

O rodeio acontecerá na 36 Clover Street, na esquina com a Merchant Street, no coração do bairro do Ironbound. Os ingressos custam US$ 59 no sábado (25), US$ 49 no domingo (26) e US$ 90 para os 2 dias. Já o ingresso para o “Camarote Absolut”, com direito à cerveja, vodca, uísque e refrigerante, custa US$ 180 no sábado (25) e US$ 250 os 2 dias. Os ingressos podem ser adquiridos online através do website: www.eventbrite.com ou podem ser adquiridos no próprio restaurante Delícias de Minas, na 168 McWhoter St., em Newark. Informações: (973) 589-1920.

Entre as novidades, está o boi de acrílico da raça Nelore que Wendel Correia, proprietário do Delícias de Minas, encomendou no Brasil e trouxe para os EUA para a festa do Réveillon. Ele detalhou que o “boi” demorou 4 meses para entrar no país, pois foi difícil encontrar um avião que comportasse a altura da peça. Ela circulará por Newark e cidades vizinhas, como Elizabeth, Passaic, Union, Harrison, Hillside, entre outras, para divulgar o evento e as pessoas poderão tirar fotos e saber mais sobre o rodeio.

“A expectativa é muito boa e será uma festa bastante bonita. As pessoas estão entusiasmadas para ver o rodeio, pois muitas delas nunca viram um. Aproveito a oportunidade para agradecer a ajuda recebida por parte da Prefeitura de Newark, na pessoa do Prefeito Ras Baraka e do Vereador Augusto Amador, além do Departamento de Polícia”, disse Correia.

Marco Brasil, o mais respeitado e renomado locutor de rodeios do Brasil, comemorou 21 anos de carreira com uma história consagrada no cenário nacional. Divisor de águas no rodeio brasileiro, o locutor é dono de números, marcas e feitos até hoje inimitáveis na história da locução, e em 2017 presenteou seu público com muitas novidades. Com a agenda mais acirrada do rodeio brasileiro e paralelamente às apresentações nas maiores festas de peão do país, Marco Brasil tem apresentado nos palcos o “Buteco do Marco Brasil”, um show irreverente que mistura versos, poemas e os grandes sucessos da música sertaneja com a participação de convidados especiais.

O “príncipe do Funk” Jonathan Costa carrega o funk no sobrenome. Filho de Verônica Costa e Rômulo Costa, fundadores do movimento funk carioca, carrega o funk na veia desde o seu nascimento, quando sua mãe saiu direto de um baile para maternidade. Aos 7 anos de idade já cantava e dançava nos palcos da Furacão 2000. Usando o legado dos pais não só para a vida, mas também para o seu trabalho, Jonathan Costa é exemplo de simplicidade e perseverança e com certeza não pretende parar por aí.

O Trio Parada Dura, após figurar nas paradas de sucesso com várias canções, o grupo estourou em todo Brasil no ano de 1985 com a música “As Andorinhas”. Em 2016, a atual formação gravou o CD/DVD, intitulado, “Chalana, Churrasco e Viola”, durante dois dias e contou com paisagens naturais, como cachoeiras e pôr do sol, como cenário. Já de noite, o espaço se transformava em uma boate.

Essa dupla é um verdadeiro “mexidão” brasileiro. Nascidos e criados em Goiás, começaram a ganhar as estradas bem cedo, ainda crianças. Conquistaram o centro-oeste do país e perceberam que queriam mais. Eles foram afinar as cordas das violas em Barretos (SP), onde tiveram a certeza de que poderiam mais. Mais até do que imaginavam! Por seis meses, marcaram presença na Espanha, onde cresceram muito profissional e pessoalmente. Todo esse aprendizado foi muito produtivo quando voltaram ao Brasil e foram direto para o Espírito Santo. E foi na “praia dos mineiros” que o destino dos dois começou a ganhar vida. Atraídos por Minas Gerais como um imã, a dupla criou raízes em Belo Horizonte, onde permanecem até hoje.