Comissário de bordo é condenado por “voyeurismo”

Gordon Harold Nobriga filmava secretamente homens e meninos através de um buraco no banheiro público de uma filial do Walmart

Um ex-comissário de bordo da companhia American Airlines foi sentenciado a 5 anos de liberdade condicional por filmar homens e meninos usando banheiros públicos numa filial do Walmart em Phoenix (Ariz.). O réu Gordon Harold Nobriga, de 50 anos, foi condenado depois que agentes especiais do Departamento de Imigração (ICE) o prenderam quando ele tentava sair dos EUA através da cidade de El Paso (TX). Ele tentou a fuga em 30 de dezembro de 2017.

Vasculhando o aparelho celular do suspeito, os agentes descobriram “inúmeros vídeos de homens e meninos utilizando um banheiro público”, os quais pareciam ter sido filmados através de um buraco numa divisória. Nobriga trabalhou como comissário de bordo da American Airlines por 16 anos.

Ele admitiu ter feito ilicitamente as filmagens, mas negou tê-las distribuído, segundo o escritório do xerife do Condado de Maricopa.

Após mais investigações, os agentes especiais descobriram que os vídeos foram feitos no interior de uma filial do Walmart em Phoenix. As câmeras de segurança instaladas no local registraram Nobriga entrando no banheiro público diversas vezes durante o período de 2 meses e “ficando horas” lá dentro.

A American Airlines informou que Nobriga não é mais funcionário da companhia e divulgou o seguinte comunicado:

“Nós levamos esse assunto muito seriamente e cooperamos com as autoridades de segurança durante toda a investigação. Um vez que esse caso é um assunto criminal pendente, nós transferimos todas as perguntas para o Departamento de Investigações de Segurança Nacional (HSI) e a Procuradoria de Justiça em Phoenix”, disse o porta-voz da companhia aérea.