Comissários salvam vítimas de tráfico humano em voo

Alguns comissários de bordo da Hawaiian Airlines receberam agradecimentos por ajudar a salvar três jovens de uma aparente operação de tráfico humano. Um dos comissários de bordo no voo simplesmente teve o pressentimento de algo não estava correto, publicou o jornal Hawaii News Now.

Tudo começou quando o comissário de bordo Wesley Hirata notificou os colegas de tripulação sobre a suspeita que ele teve com relação a um adulto asiático que embarcou num voo de Los Angeles (CA) com destino a Honolulu em companhia de 3 jovens caucasianas, segundo o canal local Honolulu KITV-TV. Depois de verificarem a lista de passageiros, os comissários descobriram que todas as três jovens estavam listadas com o mesmo nome e que uma delas era menor de idade.

O piloto da aeronave foi informado da situação e, então, alertou a segurança no aeroporto de destino em Honolulu. Na chegada, as autoridades interrogaram o grupo e transferiram o caso aos cuidados do FBI como tráfico humano, segundo o KITV.