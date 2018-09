Como aumentar a longevidade dos cães de estimação?

Veterinário alerta que problemas na alimentação diária podem comprometer a saúde das mascotes

Os animais de estimação realmente se comunicam com seus donos? Segundo o Dr. Gary Richter, um dos veterinários mais renomados no mundo, inúmeros cães estão sofrendo riscos sérios de saúde, mas seus donos podem não estar percebendo os sinais de alerta.

“Trata-se de uma epidemia. Mais da metade dos cães com mais de 10 anos adquirirão câncer”, alertou Richter. “Até cães mais jovens correm riscos e a causa pode ser principalmente uma: Alimento”.

Segundo ele, que recentemente foi eleito o “Veterinário Favorito da América” e possui mais de 20 anos de experiência com cães de todas as raças e tamanho, alguns alimentos possuem elementos químicos perigosos que prejudicam seriamente o organismo dos animais. Em consequência disso, aumenta a ocorrência de desconforto digestivo, problemas nas juntas, hálito e fezes com mau odor intenso, ganho de peso, coceira, alergias e até mesmo morte prematura.

Felizmente, somente através da escolha da comida certa, o Dr. Richter já viu milhares de cães superarem esses problemas. Ele descobriu esse truque, o qual qualquer pessoa pode fazer, bem na cozinha, quando tentava melhorar a saúde do próprio cão.

“É fácil e não é necessário trocar a comida do animal. Isso somente demora dois minutos ao dia”, disse ele.

Agora, pela primeira vez, o veterinário criou um vídeo curto no qual ele explica tudo sobre as causas dos problemas de saúde em caninos, incluindo como as pessoas podem resolver esses problemas e sem sair de casa. O vídeo apresentado é grátis e sem interrupção.

Até agora, os telespectadores têm demonstrado surpresa, com muitos deles relatando que as vidas de suas mascotes melhoraram em questão de semanas e até dias. Um visitante comentou: “Isso é fantástico! Caso você queira que o seu cão viva um tempo longo e seja feliz, essas dicas são abençoadas. Elas são tão fáceis e importantes”.

Obviamente, o pronunciamento do Dr. Richter enfrentou alguma hesitação. Alguns especialistas em saúde canina alertaram as pessoas a manter as expectativas no âmbito realista.

“Essa ideia é excelente e ele realmente é um veterinário e pesquisador respeitado”, comentou um especialista. “Entretanto, experimente primeiro. Isso está ajudando muitos cães, entretanto, é raro que você encontre uma coisa que funcione bem para todos”.