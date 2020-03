Como desinfetar mantimentos do coronavírus? 

Não os deixe do lado de fora, alertam os especialistas na área de saúde em New Jersey

Quer saber como desinfetar suas compras do coronavírus? Deixar suas compras em sua garagem por três dias, em um esforço para eliminar o coronavírus, é uma péssima idéia, disseram especialistas de duas universidades em New Jersey. O conselho para deixar suas compras do lado de fora como forma de desinfetá-las vem de um vídeo viral compartilhado por um médico de família em Michigan. O vídeo também defende a desinfecção de cada caixa, a embalagem de todos os alimentos secos e a lavagem de todos os alimentos frescos com sabão. Tudo isso é realmente necessário? Definitivamente não, alertaram dois especialistas no assunto.

Esse é um nível cirúrgico de esterilização e, provavelmente, um exagero, afirmou Claude Krummenacher, virologista e professor assistente da Universidade Rowan, em Glassboro.

“O coronavírus é claramente uma preocupação, mas esse vídeo vai realmente ao extremo, usando técnicas muito estéreis usadas em um hospital em casa”, Krummenacher. “A comida não vai te matar. Entendo que as pessoas querem ter cuidado, mas acho que não devem ser excessivamente paranóicas com a sua lata de ervilhas”.

Donald Schaffner, professor emérito e especialista em ciência de alimentos com experiência em avaliação de risco microbiano e lavagem de mãos na Universidade Rutgers, concordou. “Espero que você não siga os conselhos de segurança alimentar de alguém sem as devidas qualificações”.

Não deixe suas compras do lado de fora da casa por 3 dias. Ambos alertaram que deixar comida na garagem era uma receita para outras doenças graves transmitidas por alimentos e intoxicação alimentar.

“Você realmente vai deixar sua caixa de leite e suas carnes em sua garagem não refrigerada por três dias?” Scahffner disse. Ele acrescentou que esse conselho pressupõe que “todos os mantimentos estão contaminados e que simplesmente tocá-los fará com que você fique doente, nenhum dos quais é verdade”.

“É muito, muito improvável que qualquer item de comida esteja suficientemente contaminado para causar uma infecção”, disse Krummenacher.

É um exagero higienizar cada caixa. O vírus não vive muito tempo em superfícies como papelão, durando apenas 24 horas, afirma o Instituto Nacional de Saúde. “Este não é um vírus muito resistente”, Krummenacher.

Mudar o contêiner “provavelmente não é irracional”, mas não é a principal maneira de transmissão do vírus, disse Krummenacher. “Não acho que seja realmente necessário, mas não vai doer se as pessoas quiserem embalar seus alimentos enlatados em recipientes de plástico”.

Schaffner disse que, enquanto você lava as mãos antes de tocar nas caixas de lanches, você ficará bem. “E adivinha? Lavar as mãos antes de comer é uma prática recomendada mesmo quando não estamos em uma pandemia ”, afirmou ele.

Você deve lavar suas frutas e vegetais, mas não com sabão. Lavar frutas e legumes frescos é um bom conselho o tempo todo. Mas não use sabão.

“O sabão absolutamente não deve ser usado para lavar alimentos. Não foi projetado para isso. O sabão pode causar náusea, vômito e diarréia se ingerido ”, disse Schaffner.

Lavar frutas e verduras com água fria antes de descascá-las é a melhor prática, diz a Federação Nacional de Drogas & Alimentos (FDA).

“Você deve sempre lavar (frutas e vegetais), não é algo novo com este coronavírus”, disse Krummenacher. “Isso pode ajudar a eliminar todos os tipos de vírus que vivem em alimentos, não apenas o coronavírus.

Não foram realizados estudos para ver quanto tempo o coronavírus vive com frutas e legumes, disse ele.

Designar uma “área suja” ao desembalar mantimentos pode ajudar a conter germes. Manter as sacas plásticas e sacos desempacotados em uma área específica da cozinha pode ajudar a limitar as áreas que você precisa limpar mais tarde, disse Krummenacher.

“Depois de terminar de organizar suas compras, lave as mãos e lave (parte do balcão)”, disse ele. “Mas você deveria fazer isso o tempo todo de qualquer maneira”.

E não importa se você usou os sacos plásticos da loja ou trouxe os seus de casa.

“Se você está preocupado com a possibilidade de suas sacolas terem coronavírus, você pode lavá-las”, disse Schaffner, chamando isso de outra prática recomendada de compras de supermercado. “Você também deve lavar as mãos depois que terminarmos de guardar todas as suas compras”.

É possível ir à loja com segurança. “Você não quer ter tanto medo de fazer compras até o ponto que não come mais”, disse Krummenacher.

Ambos os professores recomendaram limitar o seu tempo na loja, o número de itens que você toca e lavar bem as mãos depois das compras. “Eu provavelmente tocaria o mínimo possível de coisas e seria o mais rápido possível. Não quero estar perto das pessoas o máximo possível ”, disse Krummenacher.

Os compradores devem aproveitar todos os desinfetantes para as mãos ou toalhetes higiênicos que algumas lojas estão colocando em suas entradas, disse Schaffner.

“Se houver um desinfetante para as mãos disponível, eu também o uso quando sair da loja e depois o usarei novamente em casa assim que terminar de guardar todas as minhas compras e retornar minhas sacolas reutilizáveis ao carro”, ele disse.

Se você é de alto risco (idade crítica ou sofre de doenças crônicas), aproveite a entrega ou horas especiais de alto risco. Como a principal preocupação com as compras de supermercado são os outros compradores, Krummenacher recomendou o uso de serviços de entrega em domicílio, quando possível.

Embora várias empresas ofereçam serviços de entrega ou compras em New Jersey, muitos desses horários são reservados, obrigando os residentes a irem à loja para reabastecer os suprimentos. Nesse caso, os residentes devem ir às lojas quando estão menos cheias, como as horas da terceira idade, para facilitar o distanciamento social.

“Se eu estivesse em risco, tentaria não ir à loja, mas se tiver que ir, sim, aproveite a oportunidade durante (horas especiais)”, disse Krummenacher.

Mas se você não quiser sair, a entrega ainda é segura. E se você não quiser cozinhar nada com suas compras recém-adquiridas, a entrega continuará sendo uma opção perfeitamente segura, disse Schaffner, acrescentando que encomendar “take-out” apresentava muito pouco risco de espalhar o coronavírus, principalmente se você faz entregas sem contato.

E não importa se a comida está quente ou fria, porque não há evidências de que o vírus possa ser transmitido através da comida, concluiu ele.