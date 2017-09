Como o Furacão Irma impactará New Jersey?

Especialistas alegam ser cedo demais para prever como o Furacão Irma afetará o Estado Jardim

Com a categoria recorde 5 o Furacão Irma segue rumo à região sudeste dos EUA durante os próximos dias. Os residentes em New Jersey deveriam se preocupar com o risco da tempestade trazer ventos fortes e chuvas torrenciais à região nordeste do país?

Especialistas estão cautelosamente otimistas a possibilidade de o Estado Jardim e New York City não serem impactados diretamente pelo Irma, tendo como base as previsões computadorizadas mais recentes. Entretanto, os meteorologistas enfatizam que a Mãe Natureza é imprevisível e algumas vezes tempestades poderosas fazem movimentos não esperados.

O melhor conselho para aqueles que moram na região metropolitana de Nova York é manterem-se informados através das previsões feitas pelo “National Hurricane Center” e terem um plano B, aconselhou Lance Franck, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional (NWS), em Mount Holly.

“Nós estamos no pico da temporada de furacões, portanto, é sempre bom ter um plano B e acompanhar uma fonte confiável de informações”, disse Lance.

Até o momento, ele acrescentou que ainda é cedo demais para prever se New Jersey será assolado por ventos fortes e chuvas torrenciais com o que sobrar do Furacão Irma na semana que vem. Entretanto, Lance frisou a possibilidade de ondas altas e correntes marinhas fortes na sexta-feira (8), pois Irma continua a agitar o Oceano Atlântico.

“Devido ser após o Feriado do Dia do Trabalho, muitas praias não têm mais patrulhas”, detalhou Franck. “Nós estamos preocupados com a possibilidade de clima agradável, a água do mar quente e pessoas nadando em praias sem salva-vidas. Elas deveriam nadar somente em praias com fiscalização”.

Joe Pollina, meteorologista do NWS na região de Nova York, concorda que ainda é cedo demais para determinar o impacto que Irma terá na área de Nova York e New Jersey.

“Nesse momento, nós não estamos esperando nenhum impacto direto vindo da tempestade”, comentou, frisando que nada é definitivo, especialmente com relação à uma tempestade grande como a Irma, que continua a provocar ventos entre 175 e 180 mph.

Exatamente quando e onde Irma rumará no sentido norte ainda é incerto, sendo esse o motivo o qual os especialistas ainda não sabem que áreas na Flórida serão mais afetadas se a tempestade mantiver a trajetória.

“No momento, não há nada mais que possa ser feito em New Jersey do que prestar atenção nas notícias sobre a tempestade e obviamente nas previsões”, disse o climatologista David Robinson, professor da Rutgers University. Ele encorajou os moradores no Estado Jardim a estocarem suprimentos de emergência, como comida extra, água engarrafada, lanternas e estabelecerem um plano familiar.

Quase todos os anos, New Jersey experimenta alguns efeitos de tempestades tropicais, geralmente o que sobra delas, com Harvey sendo o exemplo mais recente, que passam sobre ou próximas ao estado.