Como obter pontos no plano migratório de Trump?

O plano imita os sistemas utilizados atualmente pela Austrália e Canadá

Na quarta-feira (2), o Presidente Donald Trump apoiou o projeto de lei que corta drasticamente a imigração legal e substitui os vistos baseados em contratos de trabalho por um sistema de pontuação. O plano imita os sistemas utilizados pela Austrália e Canadá, os quais Trump elogia com frequência, ao conceder pontos aos imigrantes em potencial tendo como base categorias amplas. Os 140 mil vistos disponíveis anualmente sob esse sistema seriam distribuídos primeiramente para as pontuações mais altas.

Conforme o plano, caso fosse aprovado pelo Congresso, o que será uma tarefa difícil, o candidato com a pontuação mais alta, por exemplo, não incluindo circunstâncias especiais, seria com idade entre 26 a 31 anos com doutorado cursado nos EUA ou bacharelado, que falasse inglês quase perfeitamente e que tenha uma oferta de salário 3 vezes mais alta do que a média em seu país de origem. Possui medalha olímpica ou prêmio Nobel? Isso também ajudaria.

O candidato teria que totalizar pelo menos 30 pontos para aplicar. Confira abaixo como seria o critério de pontuação:

. Idade:

A prioridade é dada às idades de maior capacidade produtivas. Alguém entre 18 e 21 anos ganha 6 pontos, entre 22 e 25 ganha 8 pontos e entre 26 e 30 anos ganha 10 pontos. A pontuação então começa a diminuir, idade entre 31 e 35 anos recebendo 8 pontos, entre 36 e 40 anos ganha 6 pontos, entre 41 e 45 ganha 4 pontos e 46 entre 50 anos ganha 2 pontos.

Obs.: Os menores abaixo de 18 anos e aqueles acima de 50 anos não recebem pontos, embora pessoas com idade acima de 50 anos ainda podem aplicar.

. Educação:

Os pontos são distribuídos tendo como base o nível educacional mais alto alcançado pelo candidato. Um ponto é dado para o candidato que possui o diploma de Ensino Médio cursado nos EUA ou o equivalente estrangeiro. Um diploma de bacharelado emitido no exterior ganha 5 pontos enquanto que o bacharelado cursado nos EUA ganha 6 pontos.

Um diploma de mestrado nas áreas tecnológica e biológica (STEM) ganham 7 pontos, enquanto o mestrado cursado nos EUA ganha 8 pontos. O diploma de doutorado no estrangeiro ganha 10 pontos e cursado nos EUA ganha 13 pontos.

. Domínio da língua inglesa:

Os pontos são concedidos através de um teste de inglês padronizado. O candidato que obter menos de 60% da nota total não recebe pontos. Entre 60% e 80% ganha 6 pontos, alguém entre 80% e 90% ganha 10 pontos e alguém acima de 90% ganha 11 pontos e alguém com 100% ganha 12 pontos.

. Oferta de emprego:

Serão concedidos 5 pontos se o candidato possuir uma oferta de trabalho que pelo menos 150% do salário médio no estado onde ele irá trabalhar e aumenta para 8 pontos se a renda for 200% do valor médio e 13 pontos caso seja 300% mais alta que a média.

. Nobel Prize:

Há pontos extras para “conquistas extraordinárias”, reservados principalmente para prêmios internacionais. O sistema concede 25 pontos para alguém que tenha recebido o Prêmio Nobel ou “algo do nível”.

. Olimpíadas:

Quinze pontos serão dados a alguém que conquistar uma medalha olímpica ou em outro esporte internacional similar.

. Investidores:

O plano eliminaria a categoria de visto que beneficia investidores estrangeiros, o programa EB-5, que foi usado pelos negócios da família do genro de Trump, Jared Kushner, em projetos no mercado imobiliário. Esse conceito seria substituído por 6 pontos para o candidato que investisse US$ 1.35 milhão em um novo negócio nos EUA, o mantivesse por 3 anos e ele agisse como administrador. Os pontos subiriam para 12 se o candidato aplicasse US$ 1.8 milhão.

. Cônjuges:

A proposta exige que os candidatos, caso queiram trazer os cônjuges com eles, para calcular a pontuação que a esse cônjuge receberia na mesma aplicação.