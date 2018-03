Companhia aérea barra “gordos” em classe executiva

O novo cinto de segurança modelo “airbags” não cabe em passageiros com diâmetro de cintura maior que 56 polegadas (142 cm)

A Thai Airways planeja instalar cintos de segurança “airbags” nas cabines da classe executiva nos novos aviões 787 Dreamliner. O projeto representa boas notícias para os passageiros nervosos, mas má notícia para as pessoas que estão um pouco acima do peso. O motivo: Tais cintos simplesmente não caberão.

Os passageiros com diâmetro de cintura maior que 56 polegadas (142 cm) não poderão apertas os novos cintos de segurança modelo “airbags” de forma que cumpra os padrões de segurança, informou o presidente do Setor de Segurança da Thai Airways, Prathana Prattanasiri.

Os novos cintos também dificultarão os voos para os pais de crianças pequenas, que agora serão forçados a optar pela classe econômica, caso queiram que os filhos viagem em seus colos. Os novos cintos de segurança não podem ser estendidos devido ao mecanismo “airbag”. Em decorrência disso, a companhia aérea estipulou um limite na circunferência da cintura dos passageiros e proibiu que os pais viajassem com os filhos no colo.

Esta não é a primeira vez que uma companhia aérea focaliza em pessoas acima do peso. A empresa Finnair anunciou em novembro de 2017 que planeja pesar os passageiros antes do embarque nos aviões. A empresa alegou que não planeja penalizar os passageiros, mas sim meramente cortar os custos operacionais. Ao monitorar melhor o peso exato e o equilíbrio no avião, a Finnair informou que consegue controlar o custo do consumo de combustível das aeronaves.

A Samoa Air foi a primeira companhia aérea a cobrar os passageiros conforme o peso, em 2013. A empresa, que faliu, cobrava dos passageiros US$ 0.50 por cada quilo extra que levavam a bordo, ou seja, tanto de peso corporal como nas bagagens.