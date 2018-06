Companhia “Os Melhores do Mundo” se apresenta em Astoria

O grupo de comediantes brasileiros realizará o show no Frank Sinatra School of The Arts, no bairro de Astoria

Na sexta-feira (15), às 9:00 pm, os brasileiros residentes na região metropolitana de Nova York têm um compromisso com o riso. A companhia de comediantes “Os Melhores do Mundo” se apresentará na Frank Sinatra School of the Arts, no bairro de Astoria (NY). As portas do local serão abertas às 7:30 pm.

A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo nasce em 1995, quando o grupo A Culpa É da Mãe (1991-1995) se desfaz. O coletivo reúne os fundadores Adriana Nunes, Ricardo Pipo e Welder Rodrigues – juntos desde a peça A Culpa É da Mãe (1991) – a Adriano Siri, Jovane Nunes e Victor Leal. O grupo começa a se apresentar fora da capital federal, até que se muda para o Rio de Janeiro, em 2000. Na cidade, seus componentes fazem trabalhos na televisão, principalmente em programas da Rede Globo, como Casseta & Planeta, Zorra Total, Malhação e Linha Direta. Essa colaborações impulsionam a visibilidade nacional e ampliam o êxito comercial da companhia, que se orgulha de manter “uma relação de companheirismo e respeito mútuo” nos “ajustes de interesses individuais em coletivos”.

Desde a primeira montagem, o grupo trabalha com improviso, humor e inserção de cacos, compondo uma imagem bem planejada de irreverência nas várias peças mantidas em repertório, como Hermanoteu na Terra de Godah (1995), Sexo – A Comédia (1996), Notícias Populares (1997) ou Dingou Béus (1998). Todos os espetáculos são elaborados a partir da criação coletiva e trazem diálogos com elementos prosaicos e de senso comum difusos pela cultura de massa. Isso ocorre também em peças que satirizam personagens clássicos, como Hamlet, ou bíblicos, como Hermanoteu, sempre partindo “da troca de ideias e da observação do que está em evidência no dia-a-dia (programas de TV, comerciais, informações via internet ou acontecimentos políticos)”. Na busca pela empatia em todos os lugares em que se apresenta, o coletivo utiliza referências locais nas piadas e cenas. Eventos correntes atualizam o conteúdo cômico de seu repertório.

A jornalista Lúcia Cerrone, do Jornal do Brasil, analisa que “Sexo – A Comédia”, apesar de utilizar situações clichês, é “uma comédia em alto estilo de humor”. Segundo a revista Época, o grupo trata de temas importantes, que refletem momentos de crise no Brasil de maneira divertida e despretensiosa, com “humor politicamente incorreto sem cair no óbvio da chacota preconceituosa”. A peça é considerada a mais vista da história de Brasília (DF), segundo o Correio Braziliense.

Em 2000, a remontagem de Hermanoteu na Terra de Godah conta com a parceria do humorista Chico Anysio no papel de Deus, em gravação off. Após apresentar o personagem Joseph Klimber, do espetáculo Notícias Populares, em programa televisivo de entrevistas em 2006, o vídeo ganha projeção nacional como um dos mais acessados da internet. Em 2010, na seleção de Sérgio Maggio e Marina Severino do Correio Braziliense dos 50 espetáculos mais importantes nos 50 anos da cidade, os jornalistas incluem na lista A Culpa É da Mãe e Notícias Populares pelo “humor que vai além do besteirol, forte influência inicial do grupo” e pela “dramaturgia crítica e amarrada em ótimos esquetes”. O grupo é considerado impulsionador de várias companhias de besteirol da capital federal, como G-7, De 4 É Melhor e Sete Belos, entre outros.

A Frank Sinatra School of The Arts fica localizada na 3512 35th Avenue, em Astoria (NY). Os ingressos podem ser adquiridos online através do website: https://www.venharir.com.