Comunidade brasileira de pessoas com necessidades especiais visitará os EUA em novembro

Grupo divulga missão em defesa da vida e participará de eventos em Nova York, New Jersey e Flórida

Neste mês de novembro chega do Brasil uma visita muito especial para a comunidade brasileira e para o movimento pró-vida dos Estados Unidos: a Comunidade Católica Jesus Menino. A Comunidade passará por Nova York, New Jersey e Flórida divulgando sua Missão: A adoção de pessoas especiais em situação de abandono e a defesa da vida humana em todas as suas etapas e condições.

A Comunidade Católica Jesus Menino é uma casa de acolhimento e assistência a pessoas com necessidades especiais. Não se trata de uma mera instituição social ou filantrópica, mas de uma verdadeira família: o seu fundador, Antônio Tavares de Melo, o Tônio, é pai adotivo de mais de 40 filhos, todos necessitados de cuidados especiais. Em 2020, a Jesus Menino completará 30 anos. Os primeiros filhos acolhidos por Tônio eram internos de uma instituição para crianças especiais em que ele trabalhava. Diante do fechamento da instituição e do abandono a que seriam relegadas as crianças, ele decidiu adotá-las, contando com apoio de amigos que abraçaram a causa. Assim nasceu a comunidade. Hoje, além da sede em Petrópolis, onde vivem o fundador e seus filhos, a Comunidade tem uma casa na capital brasileira, em Brasília (DF), e vem obtendo apoio em diversos países como Alemanha, Portugal, Itália, Áustria e Argentina.

Além do acolhimento e apoio aos portadores de deficiência, a Jesus Menino trabalha fortemente na luta contra o aborto, sendo uma das principais vozes pró-vida do mundo. Muitos dos filhos acolhidos pela Comunidade foram vítimas de tentativas de aborto alguns, inclusive, tiveram suas deficiências causadas por essas tentativas. Por isso, a CCJM levanta a bandeira em favor da dignidade da vida humana desde a concepção, além da inclusão das pessoas com deficiência, lutando contra o espírito egoísta e utilitarista do nosso tempo. Sua visita será bastante significativa, tendo em vista a força que a pauta pró-aborto tem ganhado nos EUA.

“A Comunidade possui uma alma, uma identidade que só mesmo quem vive ou tem contato com ela é capaz de experimentar”, assim definiu O Vaticano News a respeito da Comunidade Jesus Menino.

Em sua passagem pelo país, Tônio divulgará também os dois livros em que conta a história da Comunidade Jesus Menino e do acolhimento de alguns dos seus filhos: “Parábolas de corações especiais” e “Quando o coração se torna útero”. Além disso, alguns dos CDs gravados por dois acolhidos, Felipe e Alex, que são músicos com histórico de apresentações em rede nacional no Brasil e algumas internacionais.

A Comunidade Jesus Menino vem aos Estados Unidos para participar de uma caminhada em prol das pessoas com necessidades especiais que acontecerá em Nova York e está buscando oportunidade para divulgar seus trabalhos e falar a favor da vida em comunidades às quais forem convidados. Com a programação da viagem ainda aberta, interessados poderão entrar em contato para levar Tônio e seus filhos para falarem em espaços como escolas, paróquias, associações e outros. Os contatos dos responsáveis estão a seguir:

CCJM

E-mail: [email protected]

Telefone: +55 24 22424208

Site: www.comunidadejesusmenino.org.br

Tônio, fundador da Comunidade

+55 24 992589757

Lilian, Nova York

+1 (845) 494-0012

Fernando, responsável em Nova York

+1 (203) 673-4782

Mari, responsável na Flórida

+1 (954) 200-0318

Clarita, responsável em Miami

+1 (954) 513-9222

Por Gustavo Cardoso Lima