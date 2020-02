Comunidade brasileira perde pioneira em Everett (MA)

A capixaba Sebastiana Rosa Cunha, de 81 anos, trabalhou em vários restaurantes na região de Everett (MA)

No início da década de 90, precisamente em 1992, Sebastiana Rosa Cunha, de 81 anos, natural do Espírito Santo, moradora em Everett (MA), imigrava aos EUA, ajudando a formar uma das primeiras gerações de brasileiros em Massachusetts. Popularmente conhecida como “Vó Sebastiana”, ela imigrou para ajudar a filha, Senira Oliveira, com o nascimento do neto.

Ao longo de sua vida nos EUA, ela foi cozinheira profissional, salgadeira, doceira e uma das quitandeiras mais requisitadas na comunidade. Uma imigrante guerreira e trabalhadora que conseguiu, com seu esforço, sustentar os filhos que ficaram no Brasil.

Sebastiana trabalhou no Broadway Café, em Everett (MA), no Café Belo, em Allston (MA), onde foi a primeira cozinheira. Neste último local, ela ficou por muitos anos e depois passou por outros estabelecimentos onde seus pratos culinários encantavam.

Além de trabalhar nos restaurantes, Vó Sebastiana atuou em festas de aniversário, casamentos e reuniões, sempre com destaque para sua arte culinária e salgadinhos considerados deliciosos. Ela também foi voluntária nas atividades da comunidade Católica de Cambridge (MA), na qual participava.

Depois de muito contribuir para a comunidade, há alguns anos ela estava com a saúde debilitada e não podia mais trabalhar. No domingo (9), Sebastiana faleceu e deixou, nos EUA, a filha, genro, netos, bisnetos e, no Brasil, 2 filhos, netos e bisnetos. Ela foi velada na quinta (13) e sexta-feira (14), para que todos que a conheciam pudessem ter a oportunidade de dar o último adeus.

. Campanha beneficente:

Entretanto, os custos funerários são altos e a família não tem condições de arcar com todas as despesas. Em decorrência disso, amigos e familiares iniciaram no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://bit.ly/2UL0KNp, cujo objetivo é arrecadar a quantia de US$ 20 mil. Até a tarde de sexta-feira (14), foram angariados US$ 7.004.

“Meus Amigos! Tenho por vocês amor, carinho e respeito. Sou capaz de dividir meu coração com todos se preciso, mas hoje sou eu que estou precisando. Gostaria de contar com toda sua solidariedade e generosidade para dar esta dignidade à minha querida mãe, Sebastiana. Toda e qualquer ajuda será agradecida porque juntos somos mais. E Deus recompensará todos porque isto é promessa dele para conosco”, diz a postagem no GoFundMe.com.

O funeral ocorreu na Rogers Funeral Home, em Cambridge (MA). A missa fúnebre foi realizada na St. Anthony’s Church, na 400 Cardinal Medeiros Avenue, na mesma cidade.