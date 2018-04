Concurso “Beautiful Forever” celebrará 2º ano de sucesso em Newark

O concurso de beleza acontecerá no Sport Clube Português, no bairro do Ironbound

O Beautiful Forever Pageant acontecerá no sábado (28), às 7:30 pm, no salão nobre do Sport Club Português. Pelo 2º ano consecutivo, o evento, que visa valorizar a mulher em qualquer etapa da vida, já conquistou a atenção de todos. Todas as participantes terão um evento à altura de uma Top Model, com direito à passarela, telão eletrônico de 16×9 pés, DJ Lígia e será apresentado por George Roberts e Suzana Caetano (TAP) . Também contará com a exibição de renomados músicos e artistas, como Alana Rosa, Joanna Nova York, Alexandre Cavalcante, Andréa Miguens e um super show de samba com a famosa passista Vânia Samba.

A grande novidade no Beautiful Forever 2018 será a implantação de votação eletrônica, desenvolvido por João Vianna, exclusivamente para o evento, e será utilizada pelos 5 jurados simultaneamente e individualmente com diferentes senhas para cada um. Os jurados estarão representando as três etnias das participantes: Brasileira, hispânica e portuguesa. A decoração será impecável, bem como o jantar que inclui coquetel de entrada, sopa, prato principal com duas opções, regado a vinho, sangria, água e sodas. Tudo isto por apenas US$ 55 por pessoa. A data limite para adquirir o ingresso é sexta-feira (27).

Este ano, o Beautiful Forever conquistou grande empresas com patrocinadores, como a New York Life, Exit Realty, Horizon Blue Cross Blue Shields, advogada de imigração Anita Mignone, o cirurgião plástico Steve Fallek, Sanitas, Mário Damião, VejaTV.com, Mário Júnior, Ester Sanches-Naek, Delson Jewelry, Professora Ana Oliveira, Pontal Brazil, Casa Nova Grill, entre outros. Todos empenhados na valorização da auto-estima da mulher, mesmo aquelas que acham que “seu tempo já passou”.

“As vezes, quando convido uma mulher a participar do evento, eu ouço : Poxa mas, estou gorda, tenho rugas, meu cabelo esta branco…” diz a organizadora do evento, a fotógrafa Vera Reis. Ai ela responde: “Mas você precisa disto para ser uma candidata senão não seria uma Beautiful Forever. Não queremos ‘Barbies’, corpos perfeitos, queremos mentes perfeitas, auto-estima, companheirismo e amizade”.

Ao longo da preparação foram realizadas várias sessões de fotos, que serão exibidas no telão ao longo do evento, o coquetel de imprensa, oferecido pelo restaurante Casa Nova Grill e o inesquecível piquenique no parque das cerejeiras, também com muitas fotos.

“O que se espera é a união e amizade de todas e que juntas consigamos envelhecer, vaidosas, saudáveis e felizes”, acrescenta Vera Reis, que gostaria imensamente de contar com a presença e apoio de toda comunidade de Newark e região. Quem desejar comprar tickets para o evento pode enviar mensagem para Vera Reis, tel.: (973) 444-4466 ou procurar sua candidata favorita ou acessar o site TUGATICKETS.COM. Saiba informações completas sobre o evento através do site: WWW.BEAUTIFULFOREVERPAGEANT.COM.