Condado de Palm Beach assina contrato com a Imigração

O Xerife Ric Bradshaw informou que ele já coopera com os agentes do ICE

O Condado de Palm Beach, na Flórida, anunciou que colaborará com os agentes do Departamento de Imigração (ICE) como parte de uma nova condição para recebimento de verbas imposta pelo Departamento de Justiça (DJ). As autoridades de segurança que assinarem o “certificado de cooperação contra a imigração ilegal” receberá pontos extras que serão usados para decidir quanto em ajuda federal os órgãos receberão, informou um representante do DJ.

O xerife do Condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, concordou ao assinar do documento que concede acesso aos agentes do ICE e informar até 48 horas antes sobre a liberação de detentos que sejam suspeitos de estarem ilegalmente nos EUA. Bradshaw adiantou que o órgão já está trabalhando com os agentes de imigração e que as penitenciárias sob o controle dele seguem a lei federal.

“Nós não fomos, não somos e não seremos um condado santuário conforme o cumprimento da lei e enquanto eu seja o xerife”, disse Bradshaw.

Embora não exista definição legal do que seja uma comunidade santuário, o termo se aplica às cidades e condados com políticas que impedem os funcionários públicos de cooperar com as autoridades migratórias.

Apesar de os agentes de segurança no Condado de Palm Beach cooperarem com os agentes de imigração, eles não participam de batidas migratórias e não são autorizados a fazer cumprir as leis de imigração; o que é responsabilidade do Governo Federal, detalhou o Xerife.

Na terça-feira (26), a Comissão do Condado de Palm Beach aprovou o acordo por unanimidade e o documento também será assinado pelo administrador do Condado.

Em julho, o Promotor Público Geral Jeff Sessions anunciou que novos requerimentos entrariam em vigor na concessão de verbas aos órgãos de segurança, como parte dos esforços do Presidente Trump no combate às comunidades “santuários”. Sessions disse que os órgãos de segurança que não cooperarem plenamente com os agentes de imigração não receberiam verbas federais.

Em 15 de setembro, um juiz federal em Chicago (Ill.) impediu que o Governo Federal imponha novas condições na concessão de verbas federais, escrevendo que a cidade de Chicago demonstrou a “possibilidade de sucesso” em seu argumento que Sessions excedeu a autoridade dele.