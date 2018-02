Condado pagou US$ 1 milhão em advogados contra Arpaio

A ACLU processou o ex-xerife por ter realizado batidas migratórias em locais de trabalho no Arizona ainda no cargo

O Condado de Maricopa, Arizona, pagou quase US$ 1 milhão em prestação de serviços com advogados como acordo final no processo judicial contra as batidas migratórias realizadas pelo ex-xerife Joe Arpaio. O caso, apresentado pela American Civil Liberties Union (ACLU) e a ONG Puente Arizona, começou em 2014, quando Arpaio vasculhava locais de trabalho e prendia imigrantes indocumentados que então eram acusados de roubo de identidade por terem usado documentos falsos para provar que estava legalmente nos EUA.

No centro do caso estava o uso do formulário I-9, o qual as autoridades usaram para investigar ou processar por roubo de identidade ou falsificação. No início de 2016, um juiz federal impôs uma injunção preliminar na tática, determinando que a lei federal prevalece sobre a lei estadual. Os promotores públicos cancelaram 229 casos no processo.

Em outubro do ano passado, o tribunal concedeu aos imigrantes e advogados a quantia de US$ 1.056.116,86 em despesas e serviços prestados. Em 26 de janeiro, foi acertado um acordo final que totalizou US$ 995.030,60, o qual, segundo os advogados da ACLU, já foram pagos.

“Nós estamos satisfeitos que as organizações e firmas que representaram o caso serão capazes de recuperar o investimento em tempo e recursos”, disse Annie Lai, da Califórnia-Irvine School of Law Immigration Rights Clinic, que foi a advogada líder no caso. “Nós planejamos usar a verba para continuar a prover assistência à comunidades vulneráveis nas disputas futuras”.

Na terça-feira, 30 de janeiro, o promotor público do Condado de Montgomery considerou a ação judicial “uma grande derrota da ACLU”. Ele alegou que o Arizona possui o índice mais alto de roubo de identidade dos EUA e, portanto, a ONG está prejudicando as leis de combate ao problema. Annie rapidamente rebateu o comentário: “O juiz não teria nos concedido US$ 1 milhão se tivéssemos perdido”.