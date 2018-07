Condenado por estupro no Brasil vive como soldado nos EUA

Lucas Carvalho Rollo foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por ter estuprado uma menina de 6 anos em 2014, em Vicente Pires (DF)

A Interpol publicou em seu website a fotografia e os dados básicos de Lucas Carvalho Rollo, de 24 anos, natural de Florianópolis (SC), condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por ter estuprado uma menina de 6 anos em 2014. O nome de Lucas foi incluído na lista de foragidos da Interpol.

Apesar de ter nascido no Brasil, Rollo possui a cidadania norte-americana, pois é filho adotivo de uma brasileira casada com um americano. Na ocasião do crime, ele morava na casa de um parente da mãe adotiva em Vicente Pires (DF). As informações são do Jornal de Brasília. A mãe da vítima relatou ao periódico que na época sofria de depressão e o marido trabalha como motorista, portanto, não tinham ninguém para ficar com a filha. Em virtude disso, a tia do pai da criança teria se oferecido para cuidar dela até que a mãe melhorasse, então, Lucas, na época com 20 anos, e a vítima passaram a conviver.

. O dia do crime:

Em 2 de fevereiro de 2014, estavam em casa somente o pai da criança, a vítima e Lucas, pois os outros moradores haviam saído para participar de um churrasco de família. O pai teria ficado no andar térreo da casa assistindo à uma partida de futebol e a criança subiu ao segundo andar para brincar com o rapaz. Instantes depois, a menina teria descido as escadas e pedido ao pai para tomar banho. O pai respondeu-lhe que aquela ainda não era a hora, entretanto, ela insistiu. Então, o pai perguntou à criança por que ela queria tanto tomar banho e a menina respondeu que “estava sangrando”. Assustado, o pai perguntou-lhe o motivo. Ela teria respondido que Lucas ficou em cima dela e que teria passado lubrificante na genitália dela. Furioso, o pai foi até o andar de cima da casa, onde Rollo tomava banho. O pai da criança mandou que ele abrisse a porta do banheiro, como se recusou, o pai disse que a arrombaria. Lucas abriu a porta e os dois entraram em luta corporal. O pai da menina teria ligado para a tia e o caso foi parar na 38ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado.

. Exames positivos:

Durante a investigação foram examinados em laboratório o short, calcinha, camiseta da vítima e o lençol do quarto de Lucas. As análises comprovaram a presença de sangue, líquido seminal e material genético do acusado. O exame de corpo de delito da vítima revelou que o hímen não foi rompido.

Na ocasião, Rollo chegou a ser preso, mas foi liberado graças a um habeas corpus. A princípio, ele foi absolvido em 1ª instância na 2ª Vara Criminal de Taguatinga, assim, recuperando o passaporte e viajando para os EUA. Entretanto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) recorreu à sentença e ele foi condenado na 2ª instância em 2016. Em 1 de setembro de 2017, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pediu a inclusão do nome de Lucas na lista de procurados da Interpol, onde pode ser acessado publicamente e a acusação sobre ele cita “estupro de vulnerável”. No Brasil, ele é considerado foragido da justiça.

Enquanto isso, os pais da menina, agora com 11 anos, esperam por justiça. Roberto Cidade, vice-presidente da Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), explicou ao Jornal de Brasília que, como Rollo possui cidadania americana, os EUA têm competência, caso ache pertinente, julgá-lo aqui, mesmo que o crime tenha ocorrido no Brasil. Caso fosse condenado nos EUA, a pena seria cumprida aqui. Roberto frisou que esse possível julgamento poderia atrasar, pois, como soldado americano, o réu estaria sujeito à jurisdição militar.

. Não importa onde:

A mãe da vítima relatou ao Jornal de Brasília que não se importa onde Lucas cumpra a pena e que talvez nos EUA a sentença fosse até mais rigorosa. Ela acrescentou que a filha não esqueceu o ocorrido e sonha em um dia ser policial. A mãe especula que isso possa ser o desejo inconsciente de buscar fazer justiça e punir criminosos. “A única coisa que eu quero agora, é dizer para ela que Lucas está preso. Assim, eu tenho certeza que tudo ficará para trás e a minha pequena voltará a sorrir. Vamos seguir em frente”, disse ela ao Jornal de Brasília sobre a experiência traumática vivida pela filha.

Enquanto a família da menina espera por justiça no Brasil, a postagem no site da Interpol busca obter mais informações sobre o paradeiro de Lucas nos EUA.