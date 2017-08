Condenado por pedofilia pode ser deportado em NJ

Uvaldo Melgar foi considerado culpado de molestar sexualmente duas meninas de 7 e 10 anos

Na terça-feira (15), o réu Uvaldo Melgar, de 46 anos, morador em Newark, foi condenado na Corte Superior do Condado de Essex a 18 anos de prisão por abusar sexualmente de 2 meninas que ele tomava conta, informaram as autoridades. Ele foi considerado culpado depois de um julgamento que durou 3 semanas em novembro. Ele era acusado de ter molestar sexualmente as duas crianças, de 7 e 10 anos de idade, que estavam na casa da família dele enquanto a mãe das vítimas trabalhavam, disseram os promotores públicos.

“Essa sentença finalmente traz a sensação de encerramento para as vítimas e as famílias delas”, disse o promotor público assistente do Condado de Essex, Peter Polidoro, responsável pelo caso.

O Juiz John I. Gizzo sentenciou Melgar a 12 anos de prisão, uma pena que ele deve cumprir pelo menos 85% antes de se tornar elegível para a liberdade condicional, por abuso sexual com agravantes, detalharam as autoridades. O magistrado o condenou a 6 anos adicionais por ter posto em perigo o bem-estar das menores.

Além disso, Uvaldo também deve ser registrado como predador sexual segundo a Lei Megan e enfrentará a possibilidade de deportação depois de cumprir a pena, informou o escritório da Promotoria Pública.

As autoridades migratórias não se pronunciaram com relação ao caso de Melgar. Os arquivos revelaram que ele continuava detido na Penitenciária do Condado de Essex, na terça-feira (15).