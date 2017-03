Condições climáticas “invertem-se” em NJ

Pela 3ª vez em 122 anos, o mês de março foi mais frio que fevereiro no Estado Jardim

Aparentemente, a Mãe Natureza parece um pouco “fora de ritmo” na transição do inverno para a primavera. Mês passado, foi considerado o fevereiro mais quente registrado na história de New Jersey, com temperaturas típicas de primavera. Entretanto, março apresentou características climáticas típicas de fevereiro, com dias frios na maior parte do estado e grandes acumulações de neve. De fato, março pode terminar sendo mais frio que fevereiro, um fenômeno que ocorreu em New Jersey duas vezes nos últimos 122 anos, segundo o meteorologista estadual David Robinson.

A última vez que as temperaturas em março foram mais baixas que fevereiro ocorreu em 1984, detalhou Robinson, que leciona na Universidade de Rutgers e administra o New Jersey Weather & Climate Network. A primeira vez registrada foi em março de 1960.

Em 1960, detalhou o meteorologista, foi o segundo mês de março mais frio nos arquivos. Já março desse ano não foi incrivelmente frio, embora muitos tenham apresentaram temperaturas abaixo da média.

Com poucos dias ainda restantes para o final de março, as cidade de Newark e Nova York esperam ter tido março mais frio que fevereiro, informou Tom Morrin, líder do programa de observações climáticas do Serviço Meteorológico Nacional (NWS), em Upton (NY).

“Nós certamente estamos a caminho disso”, comentou Morrin na segunda-feira (27). “Definitivamente, isso está a caminho de acontecer”.