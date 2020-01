Conflito entre os EUA e Irã faz Itamaraty emitir alerta a brasileiros

A recomendação de viagem considera o contexto de infraestrutura, segurança e saúde, bem como a situação geral do país escolhido como destino

Em virtude do conflito armado e político entre os EUA e o Irã, o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) emitiu nota de alerta aos brasileiros que, por ventura, planejam viajar a esses países. A recomendação de viagem do Ministério das Relações Exteriores considera o contexto de infraestrutura, segurança e saúde, bem como a situação geral do país escolhido como destino, avaliando os riscos potenciais de uma viagem a cidadãos brasileiros. Antes do conflito, a recomendação com relação aos EUA era viajar com precauções normais de segurança.

A tensão entre os dois países agravou-se na sexta-feira (3), após a morte de Qassem Soleimani, chefe de uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã, em Bagdá, capital do Iraque. A promessa de “vingança” por parte da liderança iraniana começou a ser cumprida com o ataque a 2 bases no Iraque que abrigam forças americanas e iraquianas na noite de terça-feira (7). Durante o velório e sepultamento de Soleimani, realizado conforme a tradição muçulmana, mais de 50 pessoas morreram.

Não há, nos Estados Unidos, avisos específicos ou situações que demandem grande atenção por parte dos viajantes brasileiros, mas algum grau de cautela é sempre necessário ao viajar, independentemente do destino escolhido. Cidadãos brasileiros devem viajar aos Estados Unidos com precauções normais de segurança. Para mais informações, recomenda-se a cuidadosa leitura dos tópicos da página: portalconsular.itamaraty.gov.br

Cidadãos brasileiros devem ter sempre as informações de contatos da Rede Consular do Brasil nos EUA, que, se necessário, poderá prestar a devida assistência consular a nacionais nos Estados Unidos. Há um total de 10 Consulados do Brasil nos Estados Unidos, verifique qual Posto é o responsável pela jurisdição do local onde você se encontra.

A depender da natureza de sua solicitação, a melhor opção poderá ser entrar em contato com sua família, amigos, companhia aérea, agente de viagem, operador de turismo, empregador ou seguro de viagem em primeiro lugar. Os Postos com serviço consular estão a disposição para auxiliar em casos de maior complexidade. Acesse o Portal Consular (http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/) para saber o que uma Repartição Consular pode ou não pode fazer por você.

Para assuntos graves e de natureza jurídica, recomenda-se entrar em contato, inicialmente, com as autoridades de polícia e/ou de saúde locais, a partir dos dados de contato informados nos tópicos “Segurança” e “Saúde” do Portal Consular. Caso necessário, a Rede Consular do Brasil poderá ser contatada.

Para solicitações fora do horário de expediente e casos de comprovada emergência, o plantão consular da Embaixada ou Consulado do Brasil poderá ser acionado. Contate a página Emergências do Portal Consular para mais informações.