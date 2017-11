Congressistas republicanos invisionam votação do DACA para 2018

Alguns legisladores republicanos e democratas querem a passagem de uma proposta até o final de 2017

Os legisladores republicanos no Senado estão tentando apresentar um projeto de lei de reforma migratória no início de 2018; apesar da pressão feita pelos democratas de aprovar uma proposta antes do final de 2017, a qual protegeria cerca de 800 mil jovens indocumentados nos EUA. Os republicanos alegam que não há tempo suficiente para a aprovação de uma solução para os beneficiados pelo programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) antes do fim do ano. Eles frisaram que o calendário de 2017 já está lotado com a reforma do sistema tributário e os indicados pelo Presidente Donald Trump.

“Eu acho que tende a acontecer entre janeiro e fevereiro”, disse o líder republicano no Senado Whip John Cornyn (R-TX), que discutiu o assunto durante um encontro com Trump na quinta-feira (2).

Apesar de os republicanos desconsiderarem a possibilidade da inclusão de uma lei migratória numa proposta de gastos de final de ano, os democratas, liderados pela Senadora Kamala Harris (CA) tem avaliado bloquear o pacote de gastos do Governo a menos que ele inclua uma ajuda aos Dreamers.

“Isso não fará parte do pacote. Essa é a ilusão de alguns democratas que pensam que isso será incluído numa proposta de gastos no final do ano”, disse Cornyn.

Alguns republicanos, entretanto, temem que esperar a aprovação de uma lei migratória pouco antes do prazo de expiração do DACA, no início da primavera, provocará tensão desnecessária nos jovens protegidos pelo programa. “Eu acho que nós deveríamos fazê-lo numa proposta de gastos no final do ano”, disse o Senador Jeff Flake (R-Ariz.), um dos redatores da proposta de reforma migratória ampla que foi aprovada pelo Senado em 2013, mas que morreu na Câmara dos Deputados. Na ocasião, o projeto de lei concederia à legalização aos jovens indocumentados.

“Esses jovens perderão o prazo e é terrível para eles conviverem com esse tipo de incerteza. Nós deveríamos lidar com isso agora; não deveríamos esperar”, disse Flake, que não tentará a reeleição em 2018.

Um grupo de senadores republicanos se encontrou com Trump na Casa Branca, na quinta-feira (2), para discutir os parâmetros do pacote migratório. Eles concordaram que a proposta devesse beneficiar os Dreamers em troca de mudanças na lei que impeçam a imigração “em cadeia” e o endurecimento das leis migratórias, segundo legisladores. Eles também concordaram que a proposta não deva estar ligada à legislação de gastos de finalo de ano, como os democratas têm defendido.

“Absolutamente, não no pacote; em circunstância alguma”, disse o Senador Tom Cotton (R-Ark.); que esteve presente ao encontro com Trump. Ele acrescentou que o líder da maioria no Senado Mitch McConnell (R-Ky) e Trump concordam que uma proposta migratória deva ser mantida separada de um pacote de verba governamental.

Na tarde de quinta-feira (2), os democratas pressionaram contra postergar uma proposta migratória até 2018. “Eu estou confiante que há forte apoio bipartidário no Congresso para ter o #DreamAct aprovado antes do final do ano”, postou no Twitter o líder da minoria no Senado, Charles Schumer (D-NY). “Nós faremos todo o possível para resolver isso; não importa o que o Presidente diz num dia ou no outro”.

O “Development, Relief and Education for Alien Minors Act” concederia a legalização aos Dreamers; ou seja, imigrantes indocumentados trazidos aos EUA ainda na infância, caso eles não tenham antecedentes criminais e cumprissem outros requisitos.