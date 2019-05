Connecticut: Indocumentados com carteira tornam as estradas mais seguras

Mais de 50 mil indocumentados no estado fizeram exames escritos, testes de visão e testes de estrada para obter carteiras de motorista

Quatro anos após a implantação da política que permite que imigrantes indocumentados obtenham carteiras de motorista, Connecticut tem visto uma redução nas fugas de locais de acidentes e um declínio acentuado no número de pessoas consideradas culpadas de dirigir sem licença. Mais de 50 mil imigrantes indocumentados no estado fizeram exames escritos, testes de visão e testes de estrada para obter carteiras de motorista, injetando vários milhões de dólares para o Departamento de Veículos Automotores (DMV) de Connecticut.

A experiência de Connecticut poderia servir de modelo para os legisladores em 8 outros estados que estão considerando leis semelhantes para ampliar o acesso às carteiras de motorista.

Alguns policiais em Connecticut permanecem céticos de que o treinamento e licenciamento de imigrantes indocumentados seja a única razão para 1.200 menos acidentes envolvendo atropelamentos em 2018 do que em 2016, mas Charles Grasso, do Centro de Pesquisa de Segurança em Transporte de Connecticut, disse que a política está fazendo a diferença tanto na segurança rodoviária quanto no comportamento do motorista. Em todo o estado, as fugas de locais de acidente caíram 9% entre 2016 e 2018.

Em 10 cidades de Connecticut com as maiores concentrações de carteiras emitidas para imigrantes indocumentados, as fugas dos locais de acidentes caíram 15% no mesmo período de tempo, de acordo com dados do estado obtidos pelo New England Center for Investigative Reporting. O estado não avaliou dados de fugas dos locais de acidentes antes de 2015.

Grasso disse que os imigrantes indocumentados estão confiantes de que não serão acusados de dirigir sem licença e são menos propensos a fugir de um acidente.

“O feedback que estou recebendo é que as licenças estão mantendo as pessoas no local porque elas sabem que têm carteira de motorista”, disse ele.

Além de Connecticut, 11 outros estados, o Distrito de Colúmbia e Porto Rico permitem que imigrantes indocumentados conduzam legalmente.

Sebastian, um imigrante indocumentado, de 30 anos, natural da Guatemala e residente em New Haven (CT), beneficiou-se com a lei no estado. “Antes de obter a licença, ficava com medo porque, às vezes, [eu] via um policial estadual e pensava: ‘Espero que ele não esteja me parando’. Mas depois… Eu tenho a carteira de motorista, me sinto seguro como a população americana. Eles dirigem sem preocupações”, disse ele.

Isso significa cerca de 80 quilômetros por dia de condução sem preocupações para este trabalhador da construção civil que espera que seu primeiro filho nascer em poucos meses.

A lei que permite a Sebastian e indocumentados como ele dirigirem legalmente entrou em vigor em 2015, criando uma carteira marcada com as letras “DO” ou “Drive Only”. Os portadores desse documento não podem usá-lo para passar pela segurança em aeroportos ou se registrarem como eleitores. Sebastian teve que provar residência em Connecticut, passar por uma série de testes e ter seguro do carro.

Antes de 2015, Sebastian dirigiu sem carteira por cerca de 6 anos; correndo o risco de ser pego pela polícia, multado e possivelmente transferido para o sistema federal de imigração e deportado. Ele e outros imigrantes entrevistados disseram que, com as novas licenças, eles estão muito menos preocupados que uma parada de tráfego possa levá-los às autoridades federais de imigração.

Na capital, Hartford, onde os acidentes com atropelamentos caíram mais de 20% desde 2016, o tenente da polícia Paul Cicero está cético sobre a ligação entre as licenças “Drive Only” e a segurança rodoviária, alegando que uma tendência de 3 anos não é tempo suficiente para fazer um julgamento. Há aproximadamente 2 mil motoristas imigrantes indocumentados recém-treinados e licenciados na cidade, mas Cicero apontou para as câmeras de trânsito e o melhor policiamento nas ruas como razões para a queda nas fugas dos locais de acidentes e colisões. Entretanto, Cícero disse que as licenças ajudam no policiamento, poupando tempo dos policiais ao emitir multas de rotina.

“Havia momentos em que parávamos alguém e ele não tinha identificação e isso ocupa um patrulheiro por uma, duas, três horas”, disse Cícero. “Normalmente, isso estraga o dia de alguém indo para a cadeia, obtendo impressões digitais, sendo fotografado, esperar que as impressões digitais voltem. Então, ter essas licenças do ‘Drive Only’ pode ser muito benéfico tanto para a polícia quanto para a comunidade”.

O aumento da receita para o estado é mais um benefício. O Departamento de Veículos Automotores de Connecticut arrecadou US$ 7,5 milhões em tarifas de licenciamento ao longo de 4 anos; compensado o custo de US$ 300 mil para lançar o novo programa de carteiras. Pequenas autoescolas que oferecem aulas em espanhol, como a Santo Driving School, em Hartford, lotaram os assentos depois que a lei foi implantada.

“Isso aumentou muito os negócios, provavelmente naquele primeiro ano, cerca de mil”, disse o proprietário Sal Calafiore.

Com milhares de novos motoristas na estrada, os tribunais de Connecticut verificaram que cerca de 4 mil pessoas a menos são culpadas de dirigir sem licença nos últimos 4 anos, de acordo com dados judiciais de Connecticut obtidos pelo New England Centre for Investigative Reporting. Isso se traduz em aproximadamente uma redução de US$ 1 milhão em multas aplicadas pelos tribunais estaduais.