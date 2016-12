Conselho Municipal de Tucson aprova resolução de apoio aos imigrantes

As autoridades locais aprovaram por unanimidade a Resolução 2269, a qual apoia os direitos dos imigrantes, independente do status migratório

Depois da eleição presidencial acirrada e polêmica nos EUA, a Prefeitura da Cidade de Tucson, Arizona, quer garantir a todos os residentes que, independente do status migratório, todos têm direitos perante a lei. Na terça-feira (20), o Conselho Municipal aprovou por unanimidade a Resolução 2269, a qual apoia os direitos dos imigrantes.

“Nós protegemos todos os membros da nossa comunidade, independente do status migratório”, disse a Vereadora Regina Romero. “Nós não colaboraremos com as iniciativas federais de deportação de qualquer tipo. O Departamento de Polícia de Tucson (TDP) está comprometido em proteger e servir toda a nossa comunidade”.

Os membros do Conselho Municipal disseram que a decisão foi tomada depois que inúmeras famílias imigrantes estão vivenciando níveis altos de ansiedade e medo.

O Prefeito Rothschild encorajou as pessoas a não entrarem em pânico. Eles disseram que as pessoas devem ter noções de seus direitos e recursos na comunidade.

A Prefeitura de Tucson distribuiu um guia de 4 páginas que visa informar as famílias imigrantes em inglês e espanhol. O guia pode ser consultado através do link: http://kvoaweather.cordillera.tv/ImmigrationRightsGuide.pdf